  • Megjelenítés
FONTOS Kimondta Trump: itt az idő lelőni az orosz repülőgépeket
Kimondta Trump: itt az idő lelőni az orosz repülőgépeket
Globál

Kimondta Trump: itt az idő lelőni az orosz repülőgépeket

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök azt mondta ma este: a NATO-nak le kellene lőnie azokat az orosz repülőgépeket, amelyek megsértik a légteret.

Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott az este közös sajtótájékoztatót az ENSZ-közgyűlésen, ezen az eseményen kérdezte meg egy riporter, hogy az elnök támogatja-e a NATO-légteret megsértő orosz repülőgépek lelövését.

Igen”

– válaszolt kurtán az elnök a CNN cikke szerint.

Megkérdezték tőle később azt is, hogy az USA részt venne-e aktívan az orosz gépek megsemmisítésében.

Attól függ. De tudja, nagyon erősen támogatjuk a NATO-t”

– mondta az amerikai elnök.

Az nem derül ki, Trump repülőgépek alatt csupán drónokat értett-e, vagy orosz pilóták által repült vadászgépek lelövését is kilátásba helyezte-e. Az elmúlt hetekben vadászgépek és drónok egyaránt megsértették a NATO légterét.

Érdemes megjegyezni: Marco Rubio amerikai külügyminiszter ma délután még arról beszélt, hogy az USA nem támogatja orosz repülőgépek lelövését légtérsértés esetén.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország segítségére sietett Marco Rubio: csúnyán beleszállt Washington szoros szövetségesébe

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katona donyeck ukrán hadsereg
Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility