Kimondta Trump: itt az idő lelőni az orosz repülőgépeket

Donald Trump amerikai elnök azt mondta ma este: a NATO-nak le kellene lőnie azokat az orosz repülőgépeket, amelyek megsértik a légteret.

Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott az este közös sajtótájékoztatót az ENSZ-közgyűlésen, ezen az eseményen kérdezte meg egy riporter, hogy az elnök támogatja-e a NATO-légteret megsértő orosz repülőgépek lelövését.

Igen”

– válaszolt kurtán az elnök a CNN cikke szerint.

Megkérdezték tőle később azt is, hogy az USA részt venne-e aktívan az orosz gépek megsemmisítésében.

Attól függ. De tudja, nagyon erősen támogatjuk a NATO-t”

– mondta az amerikai elnök.

Az nem derül ki, Trump repülőgépek alatt csupán drónokat értett-e, vagy orosz pilóták által repült vadászgépek lelövését is kilátásba helyezte-e. Az elmúlt hetekben vadászgépek és drónok egyaránt megsértették a NATO légterét.

Érdemes megjegyezni: Marco Rubio amerikai külügyminiszter ma délután még arról beszélt, hogy az USA nem támogatja orosz repülőgépek lelövését légtérsértés esetén.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain