Kongatja a vészharangot a NATO-tagállam: rések vannak az EU védelmében, móresre kell tanítani Moszkvát

Az Európai Unió (EU) azt vizsgálja, hogyan lehetne létrehozni egy "drónfalat" az EU keleti határa mentén, a projektet az orosz drónok lengyelországi behatolása sürgetővé tette. Elemzők és tisztviselők szerint a behatolás – amelyet Moszkva tagad –,
rávilágított Európa és a NATO drónokkal szembeni védekezőképességének hiányosságaira,
bár a lengyel és NATO-erők több drónt is lelőttek.
Az EU védelmi rendszerében nagy rések vannak. Nincs megfelelő felszerelésünk, amellyel felismerhetnénk, nyomon követhetnénk, majd megsemmisíthetnénk a drónokat. Nincs ilyen felszerelésünk
- nyilatkozott Kestutis Budrys a Reuters brit hírügynökségnek az ENSZ-ben.
Budrys szerint Ukrajna minden éjjel harcol a drónok ellen, és rendelkezik az azok elleni küzdelemhez szükséges integrált rendszerekkel. "Ezt a technológiát a frontvonalra kell vinni, és ott kell kiépíteni, hogy az ukránokkal együtt hatékonyan működhessen" - mondta Budrys.
A NATO légterébe történt orosz behatolásokról Budrys azt mondta, hogy
Moszkva kihasználja a szövetség habozását és vitáit
arról, hogyan reagáljon, hogy kiterjessze a szürke zónákat.
Nagyon világosan meg kell fogalmaznunk és meg kell mutatnunk Oroszországnak, ha tovább fokozzák az eszkalációt, az keményebb válaszlépéseket fog eredményezni
- mondta.
Hasonlóan vélekedett Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az ENSZ-ben elhangzott figyelmeztetésében, miszerint Oroszország ne "jöjjön ide panaszkodni", ha legközelebb repülőgépet vagy rakétát lőnek le, amikor belépnek a lengyel légtérbe.
Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-küldöttje a Biztonsági Tanács múlt heti ülésén, amelyen az orosz légtér megsértésének vádjait vitatták meg, kijelentette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei meg fogják védeni az észak-atlanti katonai szövetség területének minden centiméterét.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok miért gyakorol nyomást Európára, hogy szigorítsa az Oroszország szénhidrogén-ágazatára vonatkozó szankciókat, miközben saját szankciók bevezetését halogatja, Budrys azt válaszolta, hogy Washingtonnak igaza van.
Tükörbe kell néznünk
- fogalmazott. "Az a tény, hogy néhány európai ország tavaly növelte az Oroszországból származó cseppfolyósítottföldgáz-importot, nemcsak szégyenletes, hanem veszélyes is, mert így Oroszország háborús gépezetét tápláljuk" - mondta, hozzátéve, hogy a Gazpromhoz és a Novatekhez hasonló orosz energiaipari vállalatokra kiszabott szankciók hitelesebbé tennék az uniót.
Ha az EU rendet teremt saját házában, akkor könnyebb lesz megfelelően összehangolt stratégiát kidolgozni az Egyesült Államokkal - hangoztatta.
Az Egyesült Államok, és az Egyesült Államokkal való koordináció nélkül az európai szankciók gyengék. Ha az Egyesült Államok áll az élen és húzza a szekeret, akkor működik
- vélekedett a litván politikus.
Az EU jelenleg a 19. orosz szankciócsomagot vizsgálja, amely magában foglalná az orosz cseppfolyósítottföldgáz-vásárlások fokozatos megszüntetését 2027-ig.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jevhen Maloletka
