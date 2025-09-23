Meg is érkezett a magyar kormány válasza Trump ultimátumára - Ennek nem fog örülni az amerikai elnök

Donald Trump a mai ENSZ csúcs után adott sajtótájékoztatót, ahol újságírói kérdésre, mely szerint mit szól ahhoz, hogy Magyarország Washington többszöri figyelmeztetése ellenére sem áll le az orosz olaj vásárlásával, így reagált:

Nos, ő [Orbán Viktor] a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy ha beszélnék, leállna. Azt hiszem ezt is fogom tenni.

Az amerikaiak sokadik ilyen jellegű felszólítása után Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter megerősítette a magyar kormány álláspontját:

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni

- írta a tárcavezető Facebook oldalán.

Címlapkép forrása: facebook