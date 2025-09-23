Megszólalt a Fehér Ház: Trump visszautasította az olajágat, ebből nem lesz egyhamar béke

A venezuelai ellenzék vezetői ugyanakkor támogatták az amerikai bevetést, amelyet
szükségesnek tartanak a venezuelai népszuverenitás helyreállításának egyetlen akadályát jelentő bűnszervezet felszámolásához
- nyilatkozta Edmundo Gonzalez Urrutia volt venezuelai elnökjelölt.
Az Egyesült Államok egy hónapja nyolc hajót és egy tengeralattjárót küldött a Karib-tengerre, és állítása szerint
legalább három, a feltételezés alapján venezuelai kábítószer-csempészeket szállító hajót megsemmisített, 14 ember halálát okozva.
Washington Nicolás Maduro venezuelai államfőt is kábítószer-kereskedelemmel vádolja, egyben vérdíjat tűzött ki a fejére. Maduro tagadja a vádakat, és vasárnap nyilvánosságra hozott korábbi levelében Donald Trumpot arra kérte, hogy "a párbeszéddel őrizzék meg a békét".
Erre a kezdeményezésre reagálva Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn kijelentette, hogy a levél "sok hazugságot" tartalmaz, és
megismételte, hogy az amerikai elnök kész minden szükséges eszközt bevetni,
hogy véget vessen a halálos kábítószerek Venezuelából az Egyesült Államokba tartó illegális kereskedelmének.
A kormány álláspontja Venezuelával kapcsolatban nem változott, úgy véljük, hogy Maduro rezsimje nem legitim
- hangsúlyozta Leavitt.
Ez az első levél, biztosan küldök még továbbiakat is
- válaszolta Maduro hétfő este heti televíziós műsorában, kijelentve, hogy célja "Venezuela igazságának védelme".
Vladimir Padrino Lopez venezuelai védelmi miniszter szerint az amerikai haderő felvonulása a venezuelai partok közelében, nemzetközi vizeken és a végrehajtott csapások
"nem hivatalos háborút" jelentenek.
Úgy véli, hogy a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hajók utasait "védekezési jog nélkül kivégezték", és azt mondta, hogy a venezuelai fegyveres erők készek reagálni egy esetleges amerikai beavatkozásra.
Caracas szerint több ezer venezuelai csatlakozott a Milícia nevű, civilekből álló katonai szervezethez.
Donald Trump hétfőn egy általa megosztott videóval gúnyolódott ezen a Truth Social-oldalán.
Ebben milícia egyik állítólagos edzésén részt vevő testes asszony látható, aki fegyverrel a kezében fut.
SZIGORÚAN TITKOS: Lencsevégre kaptuk a venezuelai milíciát kiképzés közben. Nagyon komoly a fenyegetés!
- volt olvasható a gúnyos üzenetben.
