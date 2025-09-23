Megszólalt a Fehér Ház: Trump visszautasította az olajágat, ebből nem lesz egyhamar béke

A washingtoni Fehér Ház hétfőn elutasította Nicolás Maduro venezuelai államfő párbeszédre tett ajánlatát Donald Trump amerikai elnöknek, miközben az Egyesült Államok a venezuelai partoknál kábítószer-ellenes katonai műveleteket folytat, amelyeket Caracas fenyegetésnek tart.

A venezuelai ellenzék vezetői ugyanakkor támogatták az amerikai bevetést, amelyet

szükségesnek tartanak a venezuelai népszuverenitás helyreállításának egyetlen akadályát jelentő bűnszervezet felszámolásához

- nyilatkozta Edmundo Gonzalez Urrutia volt venezuelai elnökjelölt.

Az Egyesült Államok egy hónapja nyolc hajót és egy tengeralattjárót küldött a Karib-tengerre, és állítása szerint

legalább három, a feltételezés alapján venezuelai kábítószer-csempészeket szállító hajót megsemmisített, 14 ember halálát okozva.

Washington Nicolás Maduro venezuelai államfőt is kábítószer-kereskedelemmel vádolja, egyben vérdíjat tűzött ki a fejére. Maduro tagadja a vádakat, és vasárnap nyilvánosságra hozott korábbi levelében Donald Trumpot arra kérte, hogy "a párbeszéddel őrizzék meg a békét".

Erre a kezdeményezésre reagálva Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn kijelentette, hogy a levél "sok hazugságot" tartalmaz, és

megismételte, hogy az amerikai elnök kész minden szükséges eszközt bevetni,

hogy véget vessen a halálos kábítószerek Venezuelából az Egyesült Államokba tartó illegális kereskedelmének.

A kormány álláspontja Venezuelával kapcsolatban nem változott, úgy véljük, hogy Maduro rezsimje nem legitim

- hangsúlyozta Leavitt.

Ez az első levél, biztosan küldök még továbbiakat is

- válaszolta Maduro hétfő este heti televíziós műsorában, kijelentve, hogy célja "Venezuela igazságának védelme".

Vladimir Padrino Lopez venezuelai védelmi miniszter szerint az amerikai haderő felvonulása a venezuelai partok közelében, nemzetközi vizeken és a végrehajtott csapások

"nem hivatalos háborút" jelentenek.

Úgy véli, hogy a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hajók utasait "védekezési jog nélkül kivégezték", és azt mondta, hogy a venezuelai fegyveres erők készek reagálni egy esetleges amerikai beavatkozásra.

Caracas szerint több ezer venezuelai csatlakozott a Milícia nevű, civilekből álló katonai szervezethez.

Donald Trump hétfőn egy általa megosztott videóval gúnyolódott ezen a Truth Social-oldalán.

Ebben milícia egyik állítólagos edzésén részt vevő testes asszony látható, aki fegyverrel a kezében fut.

SZIGORÚAN TITKOS: Lencsevégre kaptuk a venezuelai milíciát kiképzés közben. Nagyon komoly a fenyegetés!

- volt olvasható a gúnyos üzenetben.

