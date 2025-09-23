  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát - Az oroszok szerint nagyon furcsa dolog történt
Megtámadták Moszkvát - Az oroszok szerint nagyon furcsa dolog történt

Portfolio
Rivnyéből és Lvivből, Ukrajna nyugati területeiről indították a ma hajnali, Moszkva elleni támadást – állítja az orosz SHOT magazin. A támadó drónrajok konfigurációja is változott - írják.

Az orosz légvédelem 44 ellenséges drónt lőtt le Moszkva térségében, a SHOT információi szerint az incidenssel kapcsolatosan

több furcsaság is megfigyelhető volt.

Az egyik az, hogy a támadást nem a határhoz közel, hanem Ukrajna nyugati részéből, Rivnye és Lviv térségéből indították. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten nagy hatótávolságú eszközöket használtak, melyek ily módon nincsenek akkora veszélyben az orosz katonai tevékenység miatt.

A másik furcsaság, hogy az ukránok kicsi, 2-4-es csoportokban indították a drónokat, nem pedig nagyobb, 10-12-es csoportokban, ahogy korábban – ennek célja alighanem a támadás észlelhetőségének megnehezítése volt.

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

