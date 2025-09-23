Megtámadták Moszkvát: megszólaltak az orosz hatóságok

Többtucatnyi ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem hétfő este óta a moszkvai régióban - derült ki Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere által az éjszaka folyamán és reggel kiadott Telegram-üzenetekből.

Az orosz RT híroldalának összesítése szerint a polgármester 32 pilóta nélküli repülőszerkezet lelövéséről számolt be a moszkvai régióban. Az orosz Interfax hírügynökség arról számolt be, hogy 17, az orosz főváros felé tartó drónt semmisítettek meg.

Szobjanyin közölte, hogy a dróndarabok lezuhanásának helyszínén mentőcsapatok dolgoznak. Az Ukrajinszka Pravda ukrán lap korábban arról írt, hogy egyelőre nem tudni személyi sérülésről. A moszkvai Seremetyjevo repülőtér működését felfüggesztették, az oda tartó repülőgépeket más városokba irányították át.

Az orosz védelmi tárca közölte, hogy hétfő délután háromtól éjfélig 81, éjféltől kedd reggel hétig pedig újabb 69 ukrán drónt lőtt le Oroszország tíz régiójának légterében és a Fekete-tenger vizei felett. Kazany, Nyizsnyekamszk, Szamara és Gelendzsik repülőterén, valamint a Krími hídon átmenetileg felfüggesztették a forgalmat.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium úgynevezett "kijevi rezsim által elkövetett háborús bűnökben" illetékes nagykövete az orosz állami TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy múlt héten, szeptember 15-21. között 24 ember veszítette életét Oroszországban ukrán dróncsapások következtében, további 121 pedig megsebesült. Állítása szerint az áldozatok 78 százaléka civil volt.

Az orosz diplomata szerint az említett időszakban az Oroszország ellen indított dróncsapások száma jelentősen meghaladta az ukrán tüzérségi és rakétatámadásokét.

Mirosnyik az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy "a kijevi rezsim" Oroszország területe ellen végrehajtott támadásokkal kompenzálja a harctéren elszenvedett kudarcait, így próbálván demonstrálni azt a potenciált, amelyért támogatást vár el a Nyugattól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images