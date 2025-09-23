  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot ma este: riasztották a védelmi erőket
Jelentést adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben az olvasható, hogy három megyében is légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Kurszk és Belgorod régióban, illetve a Moszkva felé vezető Tula megyében – olvasható a közleményben. Ez a három megye Oroszország nemzetközileg elismert területe.

A támadás ma délután, budapesti idő szerint 1 és 6 óra között zajlott,

összesen 34 repülő objektumot lőttek le az orosz légvédelmi erők.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről nincs hír.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

