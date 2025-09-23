  • Megjelenítés
New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij: máris leült Trump jobbkezével
New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij: máris leült Trump jobbkezével

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap találkozott Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök Ukrajnáért felelős különmegbízottjával, hogy megvitassák a frontvonalakon kialakult helyzetet és az ukrán-amerikai katonai együttműködés elmélyítését - számolt be a Kyiv Independent.

Zelenszkij közlése szerint a megbeszélésen kiemelt figyelmet kaptak az ukrán ellentámadási műveletek Dobropillja és Pokrovszk térségében.

A tárgyalások alatt szó esett továbbá a jövőbeli védelmi együttműködésről a két fél között.

Érintettük az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti együttműködés fejlesztését, különös tekintettel a drónokkal kapcsolatos kölcsönösen előnyös megállapodásokra és az amerikai fegyverek vásárlására

- tudatta az ukrán elnök.

Zelenszkij a New Yorki látogatása részeként találkozott Kellogg-gal. Az ukrán államfő részt vesz az ENSZ Közgyűlésének jubilieumi, 80. ülésszakának "magas szintű hetén", amely közel 150 ország vezetőjét hozza össze.

Ma Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyal az ukrán elnök,

a közgyűlés megnyitóján pedig várhatóan Trump fel fog szólalni.

Zelenszkij találkozott Kristalina Georgieva IMF-vezérigazgatóval is, akivel megvitatták Ukrajna további gazdasági támogatását, a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználását, valamint egy új IMF-program lehetőségét, amely az ukrán háborús gazdaság ellenállóképességének növelését célozza.

