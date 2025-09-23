New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij: máris leült Trump jobbkezével

Zelenszkij közlése szerint a megbeszélésen kiemelt figyelmet kaptak az ukrán ellentámadási műveletek Dobropillja és Pokrovszk térségében.

I held a meeting with U.S. Special Presidential Envoy, @generalkellogg.I briefed him on the situation at the front and the results of the counteroffensive operation near Dobropillia and Pokrovsk. We also touched on the development of cooperation between Ukraine and the United… pic.twitter.com/CjW4fAdSLC https://twitter.com/generalkellogg?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

A tárgyalások alatt szó esett továbbá a jövőbeli védelmi együttműködésről a két fél között.

Érintettük az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti együttműködés fejlesztését, különös tekintettel a drónokkal kapcsolatos kölcsönösen előnyös megállapodásokra és az amerikai fegyverek vásárlására

- tudatta az ukrán elnök.

Zelenszkij a New Yorki látogatása részeként találkozott Kellogg-gal. Az ukrán államfő részt vesz az ENSZ Közgyűlésének jubilieumi, 80. ülésszakának "magas szintű hetén", amely közel 150 ország vezetőjét hozza össze.

Ma Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyal az ukrán elnök,

a közgyűlés megnyitóján pedig várhatóan Trump fel fog szólalni.

Zelenszkij találkozott Kristalina Georgieva IMF-vezérigazgatóval is, akivel megvitatták Ukrajna további gazdasági támogatását, a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználását, valamint egy új IMF-program lehetőségét, amely az ukrán háborús gazdaság ellenállóképességének növelését célozza.

Az ukrán elnök egyeztetett Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel is.

