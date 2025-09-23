Nyugtalanító fejlemények Csernobilban: újabb drónokról jelentettek a tiltott zónában

Zaporizzsjában minden rendben
A NAÜ legfrissebb tájékoztatása alapján a 2024 áprilisa óta hideg leállásban működő Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) reaktorainak és rendszereinek hűtése továbbra is megfelelően biztosított. A hűtést talajvízkutak és az erőművet a hűtőtóval összekötő hidegvízcsatorna segítségével oldják meg.
Hideg leállás esetén a reaktor üzemen kívüli állapotban van, tehát nem termel energiát, de a fűtőelemekben még ekkor is van utóhő (decay heat), amit folyamatosan el kell vezetni.
A helyszínen tartózkodó NAÜ szakértők információi szerint egy új gátat is építettek a hidegvízcsatornához, amely a hűtőrendszer hosszú távú, biztonságos működését hivatott garantálni. Az ügynökség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy
a térségben zajló aktív katonai tevékenységek továbbra is kockázatot jelentenek az erőmű biztonságára.
A szakértők beszámolói szerint a még működő atomerőművek közelében is folyamatosak a légiriadók, megfigyelési zónájukban gyakran észlelnek drónokat. Az egyik erőművet például a telephelyen kívüli elektromos vezeték sérülése miatt ideiglenesen le kellett választani a hálózatról.
Csernobilban nyugtalanító a helyzet
De nem csak a még működőképes atomerőműveknél lehet probléma egy-egy eltéved drónból. A nem üzemelő Csernobili Atomerőműtől öt kilométerre, de még a tiltott zónán belül szintén drónokat észleltek.
Szerencsére magát az erőművet nem érte találat, de a februári támadás során megsérült szarkofág jelenleg sérülékeny állapotban van, ami magas kockázatot jelent:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
