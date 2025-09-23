Olyat villantott a keleti nagyhatalom a repülőgép-hordozójával, amelyre eddig csak Amerika volt képes

A kínai hadihajó három különböző típusú vadászgép felszállását is sikerrel megoldotta az új felszerelés segítségével. Az országban az állami média ezt valóságos technológiai áttörésként ünnepelte, az esetről felvételeket is nyilvánosságra hoztak. Ezeken egy ötödik generációs J-35-ös, egy 4,5 generációs J-15T vadászgép és KJ-600 korai figyelmeztető és irányító repülőgép felszállása látható.
Three Types of PLAN Carrier-Based Aircraft Successfully Complete Takeoff and Landing Training On the Flight Deck of Fujian pic.twitter.com/GiBr4Jkcvh https://t.co/GiBr4Jkcvh— ChinaNavy (@China_Navy) September 22, 2025
Az EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System – Elektromágneses Repülőgép Indító Rendszer) rendszerrel Kínán kívül kizárólag az Egyesült Államok rendelkezik, méghozzá egyetlen repülőgép-hordozón, a USS Gerald R. Fordon. Carl Schuster elemző, az amerikai haditengerészet korábbi kapitánya arról beszél, hogy a mostani tesztek arról árulkodnak, hogy a Fücsien hamarosan a Népi Felszabadító Hadsereg (PLAN) szolgálatába áll. A mostani tesztek két szempontból jelentettek érdekességet: egyrészt egy amerikai kongresszusi delegáció éppen Pekingben tartózkodik, másrészt a katapult mellett a megállított leszállást is gyakorolták.
Schuster hozzátette, hogy vélhetően a végső integrációs gyakorlatokra jövő tavasszal kerül majd sor, akkor válhat majd a teljesen a haditengerészet részévé.
Az EMALS rendszer jelentős előnyt biztosít, mivel ez teszi lehetővé, hogy a hordozók nagyobb fegyver- és üzemanyag-teherrel induljanak el. Ez azt jelenti, hogy megnövekszik a bevetési távolság, messzebbre lehet elérni vele, így valódi „kékvízi” képességekkel rendelkezik az a jármű, amely fel van szerelve az elektromágneses katapulttal. A Fücsien ezzel elméletileg egy szinten van a legmodernebb amerikai repülőgép-hordozóval, ám a meghajtás terén még van lemaradása: a többi, kilövőállomás szempontjából elavultabb technológiát bevető amerikai hordozók mindegyike nukleáris meghajtású, ezzel szemben a kínai rivális hagyományos üzemanyaggal működik.
Címlapkép forrása: EditQ via Wikimedia Commons
Mi történik az irodáinkkal, irodaházakkal? Nyomás a munkáltatókon és a fejlesztőkön
Izgalmas szekcióval folytatódott a Portfolio Property Investment Forum 2025.
Lebuktak a trükkös taxisok: lecsaptak az ellenőrök
Sok szabálytalanságra derült fény.
Fontos határidő elhalasztásáról döntött a MAVIR
Csúszik a projekt.
Azonnal vidd vissza, ha megvetted: szennyezett lehet a kedvelt étcsokoládé
Két ízt is érint az intézkedés.
Megvan, meddig maradhat Kína a klímavédelem szégyenpadján
Pár éven belül jöhet a fordulat.
Keményen az asztalra csapott a NATO-tagállam: "át kell térni Európában a háborús felkészülésre!"
Ukrajna szerepéről is beszélt Moszkvával szemben.
Nyugtalanító fejlemények Csernobilban: újabb drónokról jelentettek a tiltott zónában
Veszélyes közelségbe került.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?