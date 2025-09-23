Olyat villantott a keleti nagyhatalom a repülőgép-hordozójával, amelyre eddig csak Amerika volt képes

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A kínai hadihajó három különböző típusú vadászgép felszállását is sikerrel megoldotta az új felszerelés segítségével. Az országban az állami média ezt valóságos technológiai áttörésként ünnepelte, az esetről felvételeket is nyilvánosságra hoztak. Ezeken egy ötödik generációs J-35-ös, egy 4,5 generációs J-15T vadászgép és KJ-600 korai figyelmeztető és irányító repülőgép felszállása látható.

Three Types of PLAN Carrier-Based Aircraft Successfully Complete Takeoff and Landing Training On the Flight Deck of Fujian pic.twitter.com/GiBr4Jkcvh https://t.co/GiBr4Jkcvh — ChinaNavy (@China_Navy) September 22, 2025

Az EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System – Elektromágneses Repülőgép Indító Rendszer) rendszerrel Kínán kívül kizárólag az Egyesült Államok rendelkezik, méghozzá egyetlen repülőgép-hordozón, a USS Gerald R. Fordon. Carl Schuster elemző, az amerikai haditengerészet korábbi kapitánya arról beszél, hogy a mostani tesztek arról árulkodnak, hogy a Fücsien hamarosan a Népi Felszabadító Hadsereg (PLAN) szolgálatába áll. A mostani tesztek két szempontból jelentettek érdekességet: egyrészt egy amerikai kongresszusi delegáció éppen Pekingben tartózkodik, másrészt a katapult mellett a megállított leszállást is gyakorolták.

Schuster hozzátette, hogy vélhetően a végső integrációs gyakorlatokra jövő tavasszal kerül majd sor, akkor válhat majd a teljesen a haditengerészet részévé.

Az EMALS rendszer jelentős előnyt biztosít, mivel ez teszi lehetővé, hogy a hordozók nagyobb fegyver- és üzemanyag-teherrel induljanak el. Ez azt jelenti, hogy megnövekszik a bevetési távolság, messzebbre lehet elérni vele, így valódi „kékvízi” képességekkel rendelkezik az a jármű, amely fel van szerelve az elektromágneses katapulttal. A Fücsien ezzel elméletileg egy szinten van a legmodernebb amerikai repülőgép-hordozóval, ám a meghajtás terén még van lemaradása: a többi, kilövőállomás szempontjából elavultabb technológiát bevető amerikai hordozók mindegyike nukleáris meghajtású, ezzel szemben a kínai rivális hagyományos üzemanyaggal működik.

Címlapkép forrása: EditQ via Wikimedia Commons