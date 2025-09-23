Oroszország segítségére sietett Marco Rubio: csúnyán beleszállt Washington szoros szövetségesébe

Nem hiszem, hogy bárki is beszélt volna orosz gépek lelövéséről, hacsak nem támadnak

- nyilatkozta Rubio kedden a CBS Newsnak, ellentmondva Tusk előző napi határozott figyelmeztetésének. "Amit láthatunk, az a NATO szokásos válasza ezekre a behatolásokra: amikor belépnek a légterünkbe vagy védelmi zónánkba, felszállunk és elfogják őket."

Bár Rubio hozzátette, hogy az USA "szövetségeseivel együtt megvédi a NATO-terület minden négyzetcentiméterét", a megjegyzései további kétségeket ébreszthetnek a szövetséges fővárosokban Washington támogatásával kapcsolatban egy Oroszországgal szembeni közvetlen válaszlépés esetén.

A nyilatkozat, amely órákkal Donald Trump ENSZ Közgyűlési beszéde előtt hangzott el, valószínűleg fokozza az amerikai szövetségesek aggodalmait a kollektív biztonság iránti amerikai elkötelezettséggel kapcsolatban, és felerősíti a félelmeket, hogy Oroszország felbátorodik további légtérsértések elkövetésére, ha Washington bagatellizálja az incidenseket.

Az orosz repülőgépek NATO-szövetségesek légterébe történő behatolásainak sorozata riadalmat keltett a szövetség keleti szárnyán, miközben az európai partnerek arra ösztönzik Trumpot, hogy határozottabban lépjen fel Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Minden bizonnyal döntést fogunk hozni arról, hogy lelőjük azokat a repülő tárgyakat, amelyek megsértik a területünket és átrepülnek Lengyelország felett

- mondta Tusk újságíróknak. "Itt nincs helye vitának."

Korábban ebben a hónapban a NATO-erők lelőttek Lengyelországba behatoló orosz drónokat, ami az első ilyen eset volt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. A múlt héten orosz vadászgépek 12 percre behatoltak Észtország légterébe, tovább nyugtalanítva az amerikai szövetségeseket.

Az európai tisztviselők támogatják Lengyelországot, hangsúlyozva, hogy az országnak joga van megvédeni magát, és figyelmeztettek, hogy Oroszország csak teszteli, meddig mehet a jogsértésekkel. Lengyelország és Észtország is a NATO-szerződés 4. cikkére hivatkozott, amely konzultációkat indít és utat nyithat a szövetségesek összehangolt fellépéséhez.

Trump az elmúlt napokban látszólag bagatellizálta az orosz behatolások súlyosságát, időnként azt sugallva, hogy nem tudja, egy korábbi incidens baleset vagy akár "hiba" volt-e, míg más országok a jogsértéseket a Kreml szándékos cselekedeteinek minősítették, amelyek Ukrajna szövetségeseinek elszántságát tesztelik.

Kedden korábban a NATO nyilatkozatot adott ki, amelyben "erőteljes" választ ígért az orosz behatolásokra, kijelentve, hogy minden lehetőséget, beleértve a katonait is, felhasznál önmaga megvédésére.

