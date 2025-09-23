Oroszország segítségére sietett Marco Rubio: csúnyán beleszállt Washington szoros szövetségesébe

Nem hiszem, hogy bárki is beszélt volna orosz gépek lelövéséről, hacsak nem támadnak
- nyilatkozta Rubio kedden a CBS Newsnak, ellentmondva Tusk előző napi határozott figyelmeztetésének. "Amit láthatunk, az a NATO szokásos válasza ezekre a behatolásokra: amikor belépnek a légterünkbe vagy védelmi zónánkba, felszállunk és elfogják őket."
Bár Rubio hozzátette, hogy az USA "szövetségeseivel együtt megvédi a NATO-terület minden négyzetcentiméterét", a megjegyzései további kétségeket ébreszthetnek a szövetséges fővárosokban Washington támogatásával kapcsolatban egy Oroszországgal szembeni közvetlen válaszlépés esetén.
A nyilatkozat, amely órákkal Donald Trump ENSZ Közgyűlési beszéde előtt hangzott el, valószínűleg fokozza az amerikai szövetségesek aggodalmait a kollektív biztonság iránti amerikai elkötelezettséggel kapcsolatban, és felerősíti a félelmeket, hogy Oroszország felbátorodik további légtérsértések elkövetésére, ha Washington bagatellizálja az incidenseket.
Az orosz repülőgépek NATO-szövetségesek légterébe történő behatolásainak sorozata riadalmat keltett a szövetség keleti szárnyán, miközben az európai partnerek arra ösztönzik Trumpot, hogy határozottabban lépjen fel Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben az ukrajnai háború befejezése érdekében.
Minden bizonnyal döntést fogunk hozni arról, hogy lelőjük azokat a repülő tárgyakat, amelyek megsértik a területünket és átrepülnek Lengyelország felett
- mondta Tusk újságíróknak. "Itt nincs helye vitának."
Korábban ebben a hónapban a NATO-erők lelőttek Lengyelországba behatoló orosz drónokat, ami az első ilyen eset volt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. A múlt héten orosz vadászgépek 12 percre behatoltak Észtország légterébe, tovább nyugtalanítva az amerikai szövetségeseket.
Az európai tisztviselők támogatják Lengyelországot, hangsúlyozva, hogy az országnak joga van megvédeni magát, és figyelmeztettek, hogy Oroszország csak teszteli, meddig mehet a jogsértésekkel. Lengyelország és Észtország is a NATO-szerződés 4. cikkére hivatkozott, amely konzultációkat indít és utat nyithat a szövetségesek összehangolt fellépéséhez.
Trump az elmúlt napokban látszólag bagatellizálta az orosz behatolások súlyosságát, időnként azt sugallva, hogy nem tudja, egy korábbi incidens baleset vagy akár "hiba" volt-e, míg más országok a jogsértéseket a Kreml szándékos cselekedeteinek minősítették, amelyek Ukrajna szövetségeseinek elszántságát tesztelik.
Kedden korábban a NATO nyilatkozatot adott ki, amelyben "erőteljes" választ ígért az orosz behatolásokra, kijelentve, hogy minden lehetőséget, beleértve a katonait is, felhasznál önmaga megvédésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hírszerzési jelentés: súlyos csapást szenvedett Oroszország
Fontos objektumot vontak ki a forgalomból.
Szomorú jelentés érkezett: lényegében tömegmészárlásokat folytat a sötét diktatúra
Aki itt börtönbe kerül, könnyen lehet, hogy sosem jut ki élve.
Bejelentették az oroszok: küszöbön a stratégiai győzelem, eleshet egy nagyon fontos város
Kupjanszknál szorul a helyzet.
Lakásfejlesztés és külföldi terjeszkedés lehet a megoldás a hazai ingatlanpiaci kihívásokra
Élénkül a finanszírozás.
Figyelem: amikor legutóbb ilyen történt, akkor menekülni kellett a tőzsdékről
Kritikus szakaszba értek a piacok.
Hiába jók a brüsszeli tervek, pocsék a végrehajtás, amiért nagy árat fizet Európa
Sem a tagállamok, sem az uniós intézményrendszer nem bírja végigvinni, amit elkezdett.
Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?
Rendre berepülnek NATO tagállamok fölé orosz drónok és vadászrepülők.
Feszültség a NATO keleti szárnyán: rendkívüli bejelentést tett Lengyelország
Itt vannak a részletek.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?