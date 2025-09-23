Perdöntő felvételek láttak napvilágot: hamuvá bombázták az ukránok Oroszország rettegett fegyverét

Bár Kijev már augusztus végén bejelentette, hogy sikerült kiütniük egy orosz 9K720 Iszkander ballisztikus rakétarendszert, most láttak először napvilágot olyan fotók, amik megerősítik, tényleg csúnyán megrágták a rettegett orosz fegyvert.

Megjelentek azok a fotók, amelyek az orosz 1. Gárda rakétadandár hazai bázisát ért ukrán dróncsapások utóhatásait mutatják a dél-oroszországi Krasznodar Krajban, Molkino városában.

Ezek az első ismert földi felvételek, amelyek megerősítik az orosz 9K720-as Iszkander rövid hatótávolságú rakétarendszer egyes elemeinek megsemmisülését. A felvételeken legalább egy 9P78 TEL indítórendszer és öt 9T250 átrakodó jármű roncsai láthatóak. A támadásra állítólag 2025 augusztus végén került sor.

Az Iszkanderek Moszkva arzenáljának egyik leghatékonyabb részét képezik: az ukrán légvédelem már korábban jelezte, hogy nagyon komoly gondot okoz nekik a rakéták lelövése, az orosz fegyverek ráadásul

olyan komoly célpontokat is kiütöttek már, mint az amerikai gyártású Patriot légvédelmi rendszerek, vagy a legendássá vált HIMARS rakéta-sorozatvetők.

