Súlyos incidens okozott több órás fennakadást: titokzatos drónok miatt kellett lezárni Európa két repterét

A skandináv régió legforgalmasabb repülőtere, a koppenhágai légikikötő
kedden kora reggel újra megnyitott,
miután drónészlelések miatt közel négy órára leállították a fel- és leszállásokat. Ezzel egy időben a norvég főváros, Osló repülőterének a légterét is lezárták hasonló okokból.
A rendőrség intenzív nyomozást indított annak megállapítására, hogy milyen típusú drónokról van szó
- nyilatkozta Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség főbiztoshelyettese. Hozzátette,
a drónok eltűntek, és egyet sem sikerült elfogniuk.
Hansen elmondta, hogy a dán és norvég hatóságok együttműködnek annak kiderítésére, van-e összefüggés a két incidens között.
Az oslói repülőtér légterét helyi idő szerint 3:22-kor nyitották meg újra. A légteret éjfél óta tartották zárva egy drónészlelés miatt, és minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak át.
A dán rendőrség korábban arról számolt be, hogy
a koppenhágai repülőtér közelében két vagy három nagy méretű drónt észleltek ,
ami miatt helyi idő szerint 20:26-kor leállították a teljes forgalmat. A FlightRadar adatai szerint körülbelül 50 járatot kellett más repülőterekre átirányítani.
Az újranyitás után a koppenhágai repülőtér közölte, hogy továbbra is késésekre és néhány járat törlésére kell számítani, és arra kérték az utasokat, hogy ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságoknál.
Az európai reptereket múlt héten sem kímélték a leállások: pénteken kibertámadás érte a Collins Aerospace által biztosított becsekkolási rendszereket, ami érintette a londoni Heathrow, valamint a berlini és brüsszeli repülőterek működését is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
