Súlyos incidens okozott több órás fennakadást: titokzatos drónok miatt kellett lezárni Európa két repterét
Súlyos incidens okozott több órás fennakadást: titokzatos drónok miatt kellett lezárni Európa két repterét

Tegnap este drónok miatt több órára le kellett zárni a koppenhágai és az oslói repülőteret, komoly fennakadást okozva a légi közlekedésben - írja a Reuters. Azt egyelőre nem tudni, hogy a két incidens összefügg-e.

A skandináv régió legforgalmasabb repülőtere, a koppenhágai légikikötő

kedden kora reggel újra megnyitott,

miután drónészlelések miatt közel négy órára leállították a fel- és leszállásokat. Ezzel egy időben a norvég főváros, Osló repülőterének a légterét is lezárták hasonló okokból.

A rendőrség intenzív nyomozást indított annak megállapítására, hogy milyen típusú drónokról van szó

- nyilatkozta Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség főbiztoshelyettese. Hozzátette,

a drónok eltűntek, és egyet sem sikerült elfogniuk.

Hansen elmondta, hogy a dán és norvég hatóságok együttműködnek annak kiderítésére, van-e összefüggés a két incidens között.

Az oslói repülőtér légterét helyi idő szerint 3:22-kor nyitották meg újra. A légteret éjfél óta tartották zárva egy drónészlelés miatt, és minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak át.

A dán rendőrség korábban arról számolt be, hogy

a koppenhágai repülőtér közelében két vagy három nagy méretű drónt észleltek ,

ami miatt helyi idő szerint 20:26-kor leállították a teljes forgalmat. A FlightRadar adatai szerint körülbelül 50 járatot kellett más repülőterekre átirányítani.

Az újranyitás után a koppenhágai repülőtér közölte, hogy továbbra is késésekre és néhány járat törlésére kell számítani, és arra kérték az utasokat, hogy ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságoknál.

Az európai reptereket múlt héten sem kímélték a leállások: pénteken kibertámadás érte a Collins Aerospace által biztosított becsekkolási rendszereket, ami érintette a londoni Heathrow, valamint a berlini és brüsszeli repülőterek működését is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

