FONTOS Az orosz csiki-csuki: Magyarországnak intő jel lehet a finn atomprojekt bukása
Súlyos skandináv drónincidens: a miniszterelnök szerint nem zárható ki az orosz akció
Globál

A koppenhágai repülőtér forgalmát megzavaró drónok berepülése az eddigi legsúlyosabb támadás volt Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen - jelentette ki kedden Mette Frederiksen dán kormányfő (címlapképünkön). A dán hatóságok egy "hozzáértő aktorra" gyanakodnak, a miniszterelnök pedig nem zárt ki semmilyen eshetőséget.

Ez az eset megmutatja, milyen időket élünk, illetve hogy társadalmunknak mire kell felkészülnie

- mondta Frederiksen a Ritzau dán hírügynökség jelentése szerint. Hozzátette:

nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött,

amely beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint arra a kérdésre, hogy gyanítható-e az orosz érintettség, Frederiksen azt mondta,

nem tudom kizárni, hogy Oroszország [áll mögötte]. Láttunk drónokat Lengyelország felett, amelyeknek nem lett volna ott a helyük. Láttunk tevékenységet Romániában. Láttunk légtérsértést Észtországban is.

A dán miniszterelnök aláhúzta:

Ezért csak annyit mondhatok, hogy véleményem szerint ez súlyos támadás a dán kritikus infrastruktúra ellen.

Hétfő este két-három drónt láttak repülni a Skandinávia legnagyobb légikikötői közé tartozó koppenhágai repülőtér közelében, emiatt a fel- és leszállásokat felfüggesztették, többtucatnyi járatot más városokba irányítottak. Mint megírtuk, a forgalom kedden kora reggel indult újra. Oslo repülőterének a légterét is lezárták drónok miatt, ott hajnali 3 után indulhatott újra a forgalom.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos incidens okozott több órás fennakadást: titokzatos drónok miatt kellett lezárni Európa két repterét

Jens Jespersen koppenhágai rendőrkapitány időközben azt közölte: a drónok száma és mérete, illetve az incidens időzítése alapján a dán hatóságok úgy vélik,

feltehetően egy "hozzáértő aktor" lehetett a háttérben,

akinek megvoltak a képességei, a motivációi és az eszközei a művelet végrehajtásához. Elmondása szerint azt még nem tudják megállapítani, hogy az oslói és a koppenhágai esetnek van-e közük egymáshoz.

Flemming Drejer, a dán hírszerzés műveleti igazgatója újságíróknak azt mondta:

Dánia "súlyos szabotázs fenyegetésével" néz szembe.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Kongatja a vészharangot a NATO-tagállam: rések vannak az EU védelmében, móresre kell tanítani Moszkvát

Kulcsfontosságú egyeztetés jön Európa "drónfaláról": csak ketten nem lesznek ott, az egyik Magyarország

