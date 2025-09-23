Súlyos skandináv drónincidens: a miniszterelnök szerint nem zárható ki az orosz akció

A koppenhágai repülőtér forgalmát megzavaró drónok berepülése az eddigi legsúlyosabb támadás volt Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen - jelentette ki kedden Mette Frederiksen dán kormányfő (címlapképünkön). A dán hatóságok egy "hozzáértő aktorra" gyanakodnak, a miniszterelnök pedig nem zárt ki semmilyen eshetőséget.

Ez az eset megmutatja, milyen időket élünk, illetve hogy társadalmunknak mire kell felkészülnie

- mondta Frederiksen a Ritzau dán hírügynökség jelentése szerint. Hozzátette:

nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött,

amely beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Az ukrán Kyiv Independent tudósítása szerint arra a kérdésre, hogy gyanítható-e az orosz érintettség, Frederiksen azt mondta,

nem tudom kizárni, hogy Oroszország [áll mögötte]. Láttunk drónokat Lengyelország felett, amelyeknek nem lett volna ott a helyük. Láttunk tevékenységet Romániában. Láttunk légtérsértést Észtországban is.

A dán miniszterelnök aláhúzta:

Ezért csak annyit mondhatok, hogy véleményem szerint ez súlyos támadás a dán kritikus infrastruktúra ellen.

Hétfő este két-három drónt láttak repülni a Skandinávia legnagyobb légikikötői közé tartozó koppenhágai repülőtér közelében, emiatt a fel- és leszállásokat felfüggesztették, többtucatnyi járatot más városokba irányítottak. Mint megírtuk, a forgalom kedden kora reggel indult újra. Oslo repülőterének a légterét is lezárták drónok miatt, ott hajnali 3 után indulhatott újra a forgalom.

Jens Jespersen koppenhágai rendőrkapitány időközben azt közölte: a drónok száma és mérete, illetve az incidens időzítése alapján a dán hatóságok úgy vélik,

feltehetően egy "hozzáértő aktor" lehetett a háttérben,

akinek megvoltak a képességei, a motivációi és az eszközei a művelet végrehajtásához. Elmondása szerint azt még nem tudják megállapítani, hogy az oslói és a koppenhágai esetnek van-e közük egymáshoz.

Flemming Drejer, a dán hírszerzés műveleti igazgatója újságíróknak azt mondta:

Dánia "súlyos szabotázs fenyegetésével" néz szembe.

Címlapkép forrása: EU