Szomorú jelentés érkezett: lényegében tömegmészárlásokat folytat a sötét diktatúra

Legkevesebb ezer halálraítéltet végeztek ki Iránban a hatóságok az év eleje óta az Iran Human Rights (IHR) nevű emberi jogi szervezet kedden közzétett összesítése szerint, amely "tömegmészárlások helyszínének" nevezi a síita állam börtöneit.

A norvégiai székhelyű civil szervezet szerint azóta, hogy 2008 óta regisztrálja az iráni kivégzéseket, az idei már most a legsúlyosabb adat, pedig még több mint három hónap van hátra az évből. A szervezet 2024-ben 975 kivégzést regisztrált.

A közleményből kiderül, hogy legkevesebb 64 kivégzést a múlt héten hajtottak végre, tehát

naponta átlagosan kilenc embert akasztottak fel ebben a néhány napban.

Az IHR emellett hangsúlyozta azt is, hogy a kivégzések valódi száma vélhetően még ennél is több.

Mahmood Amiry-Moghaddam, a szervezet vezetője figyelmeztetett: a nemzetközi közösség közömbösségének is betudható, hogy Irán egyre több halálra ítéltet végez ki. Hangsúlyozta, hogy a tisztességes bírósági eljárás megtagadása a vádlottaktól, halálra ítélésük és kivégzésük emberiesség elleni bűncselekménynek minősül.

