  • Megjelenítés
Szomorú jelentés érkezett: lényegében tömegmészárlásokat folytat a sötét diktatúra
Globál

Szomorú jelentés érkezett: lényegében tömegmészárlásokat folytat a sötét diktatúra

MTI
Legkevesebb ezer halálraítéltet végeztek ki Iránban a hatóságok az év eleje óta az Iran Human Rights (IHR) nevű emberi jogi szervezet kedden közzétett összesítése szerint, amely "tömegmészárlások helyszínének" nevezi a síita állam börtöneit.

A norvégiai székhelyű civil szervezet szerint azóta, hogy 2008 óta regisztrálja az iráni kivégzéseket, az idei már most a legsúlyosabb adat, pedig még több mint három hónap van hátra az évből. A szervezet 2024-ben 975 kivégzést regisztrált.

A közleményből kiderül, hogy legkevesebb 64 kivégzést a múlt héten hajtottak végre, tehát

naponta átlagosan kilenc embert akasztottak fel ebben a néhány napban.

Az IHR emellett hangsúlyozta azt is, hogy a kivégzések valódi száma vélhetően még ennél is több.

Mahmood Amiry-Moghaddam, a szervezet vezetője figyelmeztetett: a nemzetközi közösség közömbösségének is betudható, hogy Irán egyre több halálra ítéltet végez ki. Hangsúlyozta, hogy a tisztességes bírósági eljárás megtagadása a vádlottaktól, halálra ítélésük és kivégzésük emberiesség elleni bűncselekménynek minősül.

Kapcsolódó cikkünk

Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra

Megszólalt Irán: nem érdeklik őket a szankciók, folytatják az urándúsítást

Ezúttal tényleg elvethette a sulykot a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: megvalósulhat Izrael rémálma

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katona donyeck ukrán hadsereg
Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility