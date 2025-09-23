  • Megjelenítés
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Portfolio
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a 80. ENSZ-közgyűlés margóján fog találkozni New Yorkban. A Kyiv Independent szerint a két vezető legutóbb augusztus közepén tárgyalt személyesen a Fehér Házban. Az Ukrajinszka Pravda mindeközben arról számolt be, hogy tegnap este ukrán drónok támadták meg Moszkvát. Az orosz főváros felett kilenc drónt lőttek le a polgármester tájékoztatása szerint, személyi sérülés nem történt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
Harctéri jelentések: Moszkva szerint újabb települést foglaltak el, megszólalt az ukrán főparancsnok

Az orosz haderő bejelentette, hogy elfoglalták az Ukrajna Dnyipropetrovszk régiójában fekvő Kalinivszke községet. Az orosz védelmi minisztérium jelentését egy ukrán katonai szóvivő ugyanakkor cáfolta, mondván, Moszkva csapatai kisebb előrehaladást értek el a régióban, mint állítják - számol be a Reuters.

Harctéri jelentések: Moszkva szerint újabb települést foglaltak el, megszólalt az ukrán főparancsnok
Veszélyben a NATO, Ukrajna várhat: itt az ideje válaszolni Oroszországnak

A NATO-területre történő orosz drón- majd vadászrepülő behatolás-sorozat a három és fél éve tartó háború stratégiailag messze legsúlyosabb mozzanata. Ha nem a megfelelő válasz érkezik rá, az közép- és hosszú távon minden korábbinál több áldozattal járhat. Az optimális válaszlépés két részből állna. Egyrészt a NATO-nak példát kell statuálnia. Erőfölényének egyértelmű demonstrálására van szükség, ellenkező esetben akár most rögtön nyugalomba vonulhat. Másrészt világossá kell tennie: Ukrajna ebből a szempontból érdektelen, ez itt a NATO és Oroszország meccse – a tét tudniillik az 5. cikk hitelessége.

Veszélyben a NATO, Ukrajna várhat: itt az ideje válaszolni Oroszországnak
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

