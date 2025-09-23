  • Megjelenítés
Támadást hárítottak el Amerika szívében – Megszólal Donald Trump
Támadást hárítottak el Amerika szívében – Megszólal Donald Trump

Telekommunikációs eszközökkel folytatott támadást hárított el az ENSZ közgyűlése előtt az amerikai politikai vezetők védelméért felelős Titkosszolgálat (Secret Service) – írta meg a Fox News.

A különleges szolgálat egy telekommunikációs szerverhálózatot leplezett le, amely szerintük

képes lett volna arra, hogy akár egész New York mobilhálózatát megbénítsa.

A Titkosszolgálat több helyszínen is razziát tartott, összesen 300 szervert és több mint 100 ezer SIM-kártyát foglaltak le.

A fenyegetést a Titkosszolgálat elhárította, Donald Trump amerikai elnök hamarosan az ENSZ közgyűlésén fog beszélni, melyről szintén tudósítunk majd. Egyelőre nem világos, Trump a potenciális támadást megemlíti majd, egyes amerikai lapok szerint erről is szó lehet.

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

