Támadást hárítottak el Amerika szívében – Megszólal Donald Trump

A különleges szolgálat egy telekommunikációs szerverhálózatot leplezett le, amely szerintük

képes lett volna arra, hogy akár egész New York mobilhálózatát megbénítsa.

A Titkosszolgálat több helyszínen is razziát tartott, összesen 300 szervert és több mint 100 ezer SIM-kártyát foglaltak le.

A fenyegetést a Titkosszolgálat elhárította, Donald Trump amerikai elnök hamarosan az ENSZ közgyűlésén fog beszélni, melyről szintén tudósítunk majd. Egyelőre nem világos, Trump a potenciális támadást megemlíti majd, egyes amerikai lapok szerint erről is szó lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images