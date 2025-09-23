Titkos amerikai szuperfegyver gyártása indult be: villámgyorsan elkészülhet az F-47-es

Allvin a légierő és űrerők konferenciáján elmondta, hogy

a Boeing csapata már tavasszal megkezdte a hatodik generációs vadászgép gyártási folyamatát.

Ez az a platform, amely a kísérő rendszerekkel együtt biztosítani fogja a légi fölényt a jövőben. A bejelentés óta eltelt néhány rövid hónap alatt már elkezdték gyártani az első példányt. Készen állunk a gyors haladásra, és gyorsan kell haladnunk"

- hangsúlyozta a tábornok.

Az F-47, amelyet korábban Next Generation Air Dominance (NGAD) néven ismertek, az F-22 Raptor vadászgépet hivatott felváltani. A szigorúan titkos repülőgépről kevés információ áll rendelkezésre, de várhatóan csúcstechnológiás lopakodó képességekkel, fegyverzettel és hajtóművekkel rendelkezik majd, és autonóm drón szárnysegédekkel fog repülni.

