Titkos amerikai szuperfegyver gyártása indult be: villámgyorsan elkészülhet az F-47-es

Allvin a légierő és űrerők konferenciáján elmondta, hogy
a Boeing csapata már tavasszal megkezdte a hatodik generációs vadászgép gyártási folyamatát.
Ez az a platform, amely a kísérő rendszerekkel együtt biztosítani fogja a légi fölényt a jövőben. A bejelentés óta eltelt néhány rövid hónap alatt már elkezdték gyártani az első példányt. Készen állunk a gyors haladásra, és gyorsan kell haladnunk"
- hangsúlyozta a tábornok.
Az F-47, amelyet korábban Next Generation Air Dominance (NGAD) néven ismertek, az F-22 Raptor vadászgépet hivatott felváltani. A szigorúan titkos repülőgépről kevés információ áll rendelkezésre, de várhatóan csúcstechnológiás lopakodó képességekkel, fegyverzettel és hajtóművekkel rendelkezik majd, és autonóm drón szárnysegédekkel fog repülni.
Címlapkép forrása: United States Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons
