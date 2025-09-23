Titokban olyan történt a Krímnél, amire évek óta nem volt példa – A háttérben kínai szálak fonódnak össze az orosszal

A Heng Yang 9 nevű, panamai zászló alatt közlekedő, de kínai tulajdonban lévő teherhajó az elmúlt hónapokban legalább háromszor kötött ki Szevasztopolban, amit fényképek, műholdképek, radarfelvételek és transzponder adatok is megerősítenek a Financial Times szerint.
A lap által végzett oknyomozás alapján kijelenthető, hogy a hajó a szeptemberi útja során meghamisította a helyzetadatait, hogy elrejtse a szevasztopoli kitérőt.
A hajó szeptember 2-án hagyta el a törökországi Isztambult, majd Novorosszijszkba hajózott, ahonnan a hivatalos adatok szerint a szintén oroszországi Port Kavkazba tartott, valójában azonban Szevasztopolban kötött ki.
A szevasztopoli kikötő használatát nyugati szankciók tiltják 2014 óta, amikor Oroszország "bekebelezte" a Krím-félszigetet. Kijev szövetségesei ennek fényében igyekeztek megakadályozni, hogy Moszkva hasznát vegye az általa elfoglalt területnek, és hogy más szereplők ezt Oroszország részének tekintsék.
Bár peking nem vezetett be a nyugatiakhoz hasonló szankciókat moszkva ellen, a kínai kereskedelmi hajók ezelőtt elkerülték az orosz megszállás alatt álló kikötőket.
A 140 méter hosszú konténerszállító hajó a nyár folyamán legalább két alkalommal járt már Szevasztopolban. Az ukrán elnöki hivatal szerint először június 19. és 22. között tartózkodott ott, majd augusztus 15-én újabb belépési engedélyt kért 101 konténer lerakodásához.
Ukrajna diplomáciai úton jelezte tiltakozását Kínának.
Vladiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciópolitikai biztosa kijelentette,
Ukrajna egyértelművé tette, hogy az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és elvárja minden nemzetközi partnertől és vállalattól, hogy szigorúan kerüljék a megszállt területekkel való kapcsolatokat.
A kínai külügyminisztérium korábban azt reagálta az ukrán félnek, hogy a kínai állampolgároknak és vállalatoknak azt tanácsolják, ne vegyenek fel kapcsolatot Ukrajna megszállás alatt lévő területeivel. Továbbá biztosították Kijevet, hogy minden ilyesféle esetet kivizsgálnak.
Az oroszok áprilisban egy új, a Krímbe vezető vasútvonalat adtak át, amely Moszkva szerint lehetővé teszi konténerek Oroszországból történő szállítását, majd átrakodását hajókra. Augusztusban Moszkva két másik megszállt ukrán kikötőt, Bergyanszkot és Mariupolt is megnyitotta a külföldi hajók előtt.
Az ukrán tisztviselők úgy vélik, hogy Oroszország a vasútvonal segítségével az elfoglalt Donyeck és Herszon régiókból szállít árukat a megszállt kikötőkbe, ahonnan azok exportra kerülnek.
