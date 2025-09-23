  • Megjelenítés
Történelmi lépésre készül Amerika: végzetes csapást kaphat a Nemzetközi Büntetőbíróság
Történelmi lépésre készül Amerika: végzetes csapást kaphat a Nemzetközi Büntetőbíróság

Szankciókat készül bevezetni az Egyesült Államok a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen, amiért vizsgálatot indítottak az izraeli haderő által elkövetett háborús bűnök felderítésére és háborús bűncselekmények elkövetésével vádolták meg Izrael vezetését - tudta meg a Reuters bennfentes forrásokból.

Washington már korábban is célzott szankciókat vezetett be a bíróság több ügyésze és bírája ellen, de a teljes szervezet szankciós listára helyezése jelentős eszkalációt jelentene. Hat, a kérdésben jártas forrás szerint

a döntés az úgynevezett "szervezeti szankciókról" hamarosan várható.

A bíróság tisztviselői már rendkívüli belső megbeszéléseket tartottak a lehetséges átfogó szankciók hatásairól, és a tagállamok diplomatái is egyeztettek a kérdésről. Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy mérlegelik a teljes szervezet elleni szankciókat.

A teljes szervezetre kiterjedő szankciók alapvetően befolyásolhatják a bíróság mindennapi működését, a személyzet fizetésétől kezdve a bankszámlákhoz és az irodai szoftverekhez való hozzáférésig. Az esetleges károk enyhítése érdekében az ICC munkatársai már előre megkapták fizetésüket 2025 végéig, bár ez nem az első alkalom, hogy a bíróság elővigyázatosságból előre fizet béreket.

A hágai székhelyű ICC Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joáv Gallant volt védelmi minisztert, valamint a Hamász fegyveres csoport tagjait vádolta meg a gázai háborúban elkövetett állítólagos bűncselekményekkel. A Trump-adminisztráció haragját az Izrael ellen felhozott vádak váltották ki.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bíróságot "nemzetbiztonsági fenyegetésnek" nevezte, amely szerinte az Egyesült Államok és szövetségese, Izrael elleni "jogi hadviselés eszköze". A bíróságot 2002-ben alapították, és joghatósága kiterjed a népirtás, az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények üldözésére, ha azokat tagállam állampolgára követte el, vagy tagállam területén történtek.

Izrael és az Egyesült Államok nem tagjai a bíróságnak. Az ICC Palesztinát tagállamként ismeri el, és úgy ítélte meg, hogy ez joghatóságot biztosít számára a palesztin területeken történt cselekmények kivizsgálására, amit Izrael és az USA elutasít.

