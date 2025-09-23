Trump: lehet, hogy szólok Orbán Viktornak, hogy álljon le az orosz olaj vásárlásával

Donald Trump amerikai elnök nyíltan kimondta: szeretné, ha Magyarország leállna az orosz gáz vásárlásával. Beszélni fog a magyar miniszterelnökkel.

Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatót tartott Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel az ENSZ közgyűlésén. Itt tették fel azt a kérdést az amerikai vezetőnek, hogy mit szól ahhoz, Magyarország nem hajlandó leállítani az orosz olaj vásárlását (itt a riporter tévesen elnöknek, és nem miniszterelnöknek titulálta Orbán Viktor magyar kormányfőt).

Nos, ő a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy ha beszélnék, leállna. Azt hiszem ezt is fogom tenni

- válaszolta Trump.

A magyar kormány korábban többször is kategorikusan elutasította azt a lehetőséget, hogy felfüggesszék az Oroszországból érkező fosszilis tüzelőanyagok vásárlását.