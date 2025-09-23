Új taktikára állt rá Oroszország: egyre gyakrabban csapnak le ezekre a célpontokra

Elsőszámú céljuk, hogy pánikot keltsenek az utasok körében, a második pedig, hogy az egész gazdaságot megbénítsák
- mondta Olekszandr Percovszkij a Reuters-nek adott interjújában Kijev központi pályaudvarán. Állítása szerint a támadások elsősorban a polgári infrastruktúrát érintik, az oroszok nem kifejezetten a katonai szállítmányokat célozzák. Elmondása szerint nyár óta összesen öt vagy hat kulcsfontosságú vasúti csomópontot bombáztak le.
Az Ukraliznicja, a 170 ezer alkalmazottat foglalkoztató ukrán állami vasúttársaság a háború kezdetétől fogva az orosz támadások célkeresztjében találta magát, de a nyár folyamán egyre sűrűbbé váltak a csapások. A vállalat szerint
Oroszország éjszakánként átlagosan hat-hét nagy hatótávolságú Sahed drónnal támadja a vasút elektromos alállomásait és más infrastrukturális csomópontokat.
A támadások összefüggésbe hozhatók az orosz hadiipar által kibocsátott nagy hatótávolságú drónok drámai gyarapodásával.
Korábban egyszerűen nem volt elegendő erőforrásuk arra, hogy egy harci drón, például egy Sahed, levadásszon egy mozdonyt. Most már megengedhetik maguknak, hogy Sahedeket használjanak egyes mozdonyok, nem csak stratégiai célpontok ellen
- magyarázta Percovszkij.
A vasúttársaság egyelőre képes helyreállítani a szolgáltatást valamennyi csapás után. A forgalmi zavar rendszerint 6-12 óráig tart, és amíg az áramellátás helyreáll, az elektromos mozdonyokat dízelmozdonyokra cserélik. A vezérigazgató szerint a katonai szállítmányok továbbítását nem érintették a támadások.
A dízelmozdonyok kilométerenkénti üzemeltetése azonban ötször drágább, mint elektromos társaiké, ami további terhet jelent a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat számára. A Világbank becslése szerint Ukrajna vasúthálózatának mintegy 30%-a ragadt bele a "káresemény-javítás" ördögi körébe, amit Percovszkij egy maratonhoz hasonlított.
Az orosz légicsapások mellett a vasút szabotázsakcióktól is szenved, amelyeket Oroszország által Ukrajnában toborzott ügynökök hajtanak végre. Bár ez kisebb fenyegetést jelent, mint a légitámadások, az általában robbantásos szabotázsesetek száma növekszik, idén már több tucatot regisztráltak.
Percovszkij szerint ugyanakkor a vállalat folytatja a munkát és a helyreállítást.
Ha egy kicsit lelassítunk és hagyjuk, hogy az ellenség csapást mérjen és pusztítson, akkor még inkább vonzani fogja őket a vér szaga
- fogalmazott az ukrán állami vasúttársaság vezérigazgatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
