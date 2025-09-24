Az egész világot átveri Donald Trump? Csel lehet a hatalmas Ukrajna-fordulat

A lap arról ír: európai vezetők, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas külügyi vezető is üdvözölték Donald Trump elnök tegnapi véleményét, melyben állást foglalt Ukrajna mellett és egyebek mellett papírtigrisnek nevezte Oroszországot. Erről, illetve a lehetséges következményekről itt írtunk:

A Politico úgy tudja: a kérdésről külön egyeztetett Ursula von der Leyennel Donald Trump – az amerikai elnök kiemelt hajlandóságot mutatott arra, hogy Kínán keresztül gyakoroljon nyomást Oroszországra.

Meg nem nevezett európai tisztviselők közben azt mondták a lapnak:

sokan erősen szkeptikusank Trump bejelentésével kapcsolatosan – úgy látják, az elnök erős kijelentéseit semmilyen változás nem fogja követni Washington tényleges intézkedéseiben.

Szerencsére, szerencsétlenségünkre, amit Trump hétfőn mond, egyáltalán nem az, amit kedden fog mondani”

– mondta Emmanuel Macron francia elnök egyik meg nem nevezett szövetségese.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain