Bejelentette Oroszország: megváltozott a helyzet, most már háború van

Ukrajnában különleges művelet zajlik, de Oroszország lényegében háborúban áll – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az orosz RBC-nek adott interjúban.

Háború van

– jelentette ki Peszkov, konkretizálva, hogy valóban Moszkva különleges műveletnek hívja az Ukrajnában zajló konfliktust, viszont háborúban áll.

Azt nem fejtette ki, hogy arra gondolt-e, hogy Ukrajnával áll háborúban Oroszország, vagy – ahogy orosz vezetők sokszor állították -, a NATO-val állnak hadban.

Peszkov arról beszélt viszont, hogy a háború most „kritikus szakaszban van,” Oroszországnak pedig a jövője miatt győznie kell.

Oroszországban hivatalosan bírság, hatósági eljárás jár azért, ha valaki az Ukrajna ellen zajló katonai inváziót háborúnak és nem „különleges katonai műveletnek” hívja. Oroszország vezetői az elmúlt hónapokban azonban egyre többször hivatkoznak az ukrajnai eseményekre háborúként, katonai konfliktusként és nem mint különleges művelet. A narratíva változása a konfliktus eszkalációjával állhat összefüggésben, valószínűleg tudatosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images