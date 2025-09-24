Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét
A Gazprom tulajdonában lévő asztrahányi gázfeldolgozó üzem leállította az üzemanyaggyártást egy dróntámadás okozta tűz miatt, ami akár hónapokig tartó kiesést is okozhat – írja a Reuters.
Zelenszkij Trumpról és a kínai elnökről: ez változtathatja meg a háború menetét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint amerikai kollégája, Donald Trump segíthetne megváltoztatni Kína hozzáállását az ukrajnai háborúhoz – írja a Reuters.
Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán
Hosszas blogposztban értekezett az orosz-ukrán háborúról Donald Trump amerikai elnök: egyebek mellett papírtigrisnek nevezte Oroszországot, és azt írta, hogy Ukrajna minden területét visszanyerheti. Az ENSZ Közgyűlésén tartott felszólalásában azt mondta, erős vámokat vethet ki Oroszországra, de ehhez Európától is hasonlóan kemény lépéseket vár el. Megjegyezte, a NATO-nak le kellene lőnie azokat a repülőket, amelyek megsértik a légterét. Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való találkozóján kijelentette, szeretné, ha Magyarország leállna az orosz olaj vásárlásával, és ennek érdekében beszélni fog a magyar miniszterelnökkel is. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.
Címlapkép: Orosz légitámadás következtében kigyulladt társasház a Donyeck megyei Kosztyantinyivkában 2025. szeptember 11-én. MTI/AP/Alex Babenko
Mennyibe kerül az államnak egy Otthon Start lakáshitel, és mennyit kaszálnak rajta a bankok?
Bónusz kérdés-válasz: tényleg felülvizsgálják 5 év után a kamatot?
Meg is érkezett a magyar kormány válasza Trump ultimátumára - Ennek nem fog örülni az amerikai elnök
Szijjártó Péter reagált Trump ötletére.
Káosz az európai reptéren: elaludt a forgalomirányító, nem tudott leszállni az utasszállító
Több száz utas várakozott a levegőben.
Rossz hír érkezett: emelkedik a népszerű streamingplatform havidíja
Minden csomag ára megugrik október 21-től.
Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból
Nem örül Washington szankcióinak a déli nagyágyú.
Trump: lehet, hogy szólok Orbán Viktornak, hogy álljon le az orosz olaj vásárlásával
Fordulatokkal teli sajtótájékoztatód ad az amerikai elnök.
A világszervezet szerint világos, mi Izrael célja az újabb invázióval
Nem egy rövid offenzíva látszik kikerekedni.
Trump: Ukrajna legyőzheti Oroszországot, minden területet visszakaphatnak
Erősen megváltozott az elnök álláspontja.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod