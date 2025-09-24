  • Megjelenítés
Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán
Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán

Hosszas blogposztban értekezett az orosz-ukrán háborúról Donald Trump amerikai elnök: egyebek mellett papírtigrisnek nevezte Oroszországot, és azt írta, hogy Ukrajna minden területét visszanyerheti. Az ENSZ Közgyűlésén tartott felszólalásában azt mondta, erős vámokat vethet ki Oroszországra, de ehhez Európától is hasonlóan kemény lépéseket vár el. Megjegyezte, a NATO-nak le kellene lőnie azokat a repülőket, amelyek megsértik a légterét. Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való találkozóján kijelentette, szeretné, ha Magyarország leállna az orosz olaj vásárlásával, és ennek érdekében beszélni fog a magyar miniszterelnökkel is. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.
Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét

A Gazprom tulajdonában lévő asztrahányi gázfeldolgozó üzem leállította az üzemanyaggyártást egy dróntámadás okozta tűz miatt, ami akár hónapokig tartó kiesést is okozhat – írja a Reuters.

Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét
Zelenszkij Trumpról és a kínai elnökről: ez változtathatja meg a háború menetét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint amerikai kollégája, Donald Trump segíthetne megváltoztatni Kína hozzáállását az ukrajnai háborúhoz – írja a Reuters.

Zelenszkij Trumpról és a kínai elnökről: ez változtathatja meg a háború menetét
Címlapkép: Orosz légitámadás következtében kigyulladt társasház a Donyeck megyei Kosztyantinyivkában 2025. szeptember 11-én. MTI/AP/Alex Babenko

