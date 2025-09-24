  • Megjelenítés
Csak úgy kapkodjuk a fejünket: hatalmas dicséretet zsebelt be Zelenszkij Trumptól
Csak úgy kapkodjuk a fejünket: hatalmas dicséretet zsebelt be Zelenszkij Trumptól

A Fehér Ház az X-en közzétett posztjában Donald Trump amerikai elnököt idézte, aki „bátor embernek” nevezte ukrán kollégáját, Volodimir Zelenszkijt.

Ő egy bátor ember, és pokoli harcot folytat

– írta idézőjelek között a Fehér Ház, Trump és Zelenszkij keddi New York-i találkozójáról készült fotót csatolva a poszthoz.

Mindkét államfő részt vett az ENSZ Közgyűlésének kedden tartott ülésén, ezt követően pedig személyesen is találkoztak egymással.

Az idézett megjegyzés azért is érdekes, mert február végén Trump még kioktató hangnemben beszélt Zelenszkijjel a Fehér Házban, és több negatív véleményt is mondott róla, például „választások nélküli diktátornak” nevezte.

Trump kedden jelentős kijelentéseket tett az ukrajnai háború kapcsán az ENSZ Közgyűlésén és egy Truth Social-posztban. Azt mondta például, hogy Ukrajna visszaszerezheti elvesztett területeit, sőt akár tovább is mehet.

Utóbbi kijelentésére reagálva Zelenszkij a Fox News amerikai hírcsatornának azt mondta, Trump mostanra megértette, hogy „nem cserélgethetnek csak úgy területeket”. Az ukrán elnök ezzel azokra a korábban kiszivárgott amerikai tervekre utalt, melyek szerint Donyeck megye még el nem foglalt részeit Ukrajna átadná Oroszországnak más területekért cserébe.

Kapcsolódó cikkünk

Semmiből jött a váratlan fordulat - Ukrajna most már biztosan megnyeri a háborút?

Címlapkép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszaka csúcsszintű általános vitájának közben a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 23-án. MTI/AP/Evan Vucci

