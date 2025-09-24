  • Megjelenítés
Fenyegető üzenetet küldött Moszkvának Trump erős embere: akár a támadásban is segítenék Ukrajnát
Fenyegető üzenetet küldött Moszkvának Trump erős embere: akár a támadásban is segítenék Ukrajnát

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén azt mondta, Donald Trump elnök türelme nem végtelen Oroszországgal szemben, Ukrajna pedig akár támadó fegyvereket is kaphat az Egyesült Államoktól – írja az Ukrinform.

Rubio elmondta, Trump és csapata „fáradhatatlanul” dolgozik az ukrajnai háború megoldásán, időt és energiát nem sajnálva. Hozzátette, a konfliktus katonailag nem zárható le, csak a tárgyalóasztaloknál.

A külügyminiszter megjegyezte, az amerikai elnök „rendkívüli türelmet” tanúsított azt illetően, hogy ne vessen ki újabb szankciókat Oroszországgal szemben. Mindezt annak érdekében, hogy áttörést érjen el.

Hozzátette, hogy az eszkaláció ennek ellenére egyre mélyebb, Oroszország rekordszámú csapást hajt végre Ukrajna ellen. Ráadásul orosz repülőgépek és drónok most már a szomszéd országok légterét is megsértik.

Az elnök nagyon türelmes ember; nagyon elkötelezett a béke mellett, de a türelme nem végtelen

– fogalmazott Rubio, hozzátéve, hogy Trump gazdasági intézkedéseket hozhat Oroszország ellen, ha ez kell ahhoz, hogy véget érjen a háború.

Rubio ezután kijelentette, Washington akár támadó fegyvereket is adhat Ukrajnának. Szerinte az elnöknek megvan az a lehetősége, hogy

védelmi fegyvereket és akár támadó fegyverek adjon el Ukrajnának, hogy az megvédhesse magát [az orosz] támadástól azáltal, hogy megvásárolja ezeket a fegyvereket.

Trump maga kedden egy Truth Social-posztban arról írt, hogy Ukrajna visszanyerheti az elvesztett területeit, „és lehet, hogy még tovább is tudnak menni”.

