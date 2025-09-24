Figyelmeztet Macron: már csak órák maradtak, feszült a helyzet

Emmanuel Macron francia elnök szerdán, az iráni elnökkel folytatott találkozója után kijelentette, hogy
még mindig lehetséges megállapodást kötni Irán, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia között a Teherán elleni ENSZ-szankciók visszaállításának elhalasztásáról.
Egy megállapodás még lehetséges. Már csak néhány óra maradt. Iránon múlik, hogy teljesítse az általunk támasztott jogos feltételeket"
- írta Macron az X közösségi platformon, miután találkozott Maszúd Pezseskián iráni elnökkel az ENSZ Közgyűlésének margóján.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
