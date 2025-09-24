  • Megjelenítés
Figyelmeztet Macron: már csak órák maradtak, feszült a helyzet
Figyelmeztet Macron: már csak órák maradtak, feszült a helyzet

Macron szerint még lehetséges a megállapodás Irán és az európai hatalmak között az ENSZ-szankciók elhalasztásáról, de már csak néhány óra maradt a döntésre.

Emmanuel Macron francia elnök szerdán, az iráni elnökkel folytatott találkozója után kijelentette, hogy

még mindig lehetséges megállapodást kötni Irán, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia között a Teherán elleni ENSZ-szankciók visszaállításának elhalasztásáról.

Egy megállapodás még lehetséges. Már csak néhány óra maradt. Iránon múlik, hogy teljesítse az általunk támasztott jogos feltételeket"

- írta Macron az X közösségi platformon, miután találkozott Maszúd Pezseskián iráni elnökkel az ENSZ Közgyűlésének margóján.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

