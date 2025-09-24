  • Megjelenítés
Figyelmeztetnek a szakértők: hibrid fenyegetéssel tesztelik Európa védelmi képességeit
Figyelmeztetnek a szakértők: hibrid fenyegetéssel tesztelik Európa védelmi képességeit

Portfolio
Európai repülőtereket érintő hackertámadásokkal és drónincidensekkel tesztelik a légiközlekedési infrastruktúra gyenge pontjait, növelve az összehangolt támadásoktól való félelmet - írja a Reuters az utóbbi incidensekről készített összefoglaló anyagában. Szakértők szerint összehangolt akcióról van szó.

Dániában hétfőn drónok miatt több órára leállították a koppenhágai repülőtér forgalmát. Mette Frederiksen dán miniszterelnök összefüggésbe hozta az esetet az Európa-szerte tapasztalt, feltételezhetően orosz eredetű drónbehatolásokkal és egyéb zavarokkal.

Ezzel egy időben Oslóban is drónincidensről számoltak be, mindössze napokkal azután, hogy hackertámadás érte többek között a londoni Heathrow, a berlini és a brüsszeli repülőterek bejelentkezési rendszereit.

A szakértők szerint ezek az incidensek az úgynevezett

"hibrid fenyegetések" részei, amelyek célja a kritikus infrastruktúrák védelmi képességeinek tesztelése.

Először tesztelik, hogyan működik a módszer, ami ebben az esetben repülőterek lezárásához vezet. A második tesztpont a mi reakciónk

- nyilatkozta Jukka Savolainen, a Hibrid Fenyegetések Elleni Küzdelem Európai Kiválósági Központjának hálózati igazgatója.

Az orosz nagykövet tagadta országa érintettségét, a Reuters pedig nem tudta függetlenül megerősíteni, ki állt a támadások mögött.

Az incidensek rávilágítottak a polgári légiközlekedés sebezhetőségére, hiszen az ellátási láncban bekövetkező fennakadások továbbgyűrűznek a repülőterek és légitársaságok működésében, ami járatok százainak késéséhez és törléséhez vezethet.

A növekvő hibrid hadviselési fenyegetések - köztük drónok, GPS-zavarás és hackertámadások - miatt a szakértők szerint a légiközlekedési hatóságoknak proaktívabb lépéseket kell tenniük a kockázatok csökkentésére.

"Ez a támadás megmutatja, mennyire sebezhetőek a rendkívül összekapcsolt iparágak, mint a légiközlekedés" - mondta Bart Salaets, az F5 amerikai kiberbiztonsági cég szakértője a Collins Aerospace bejelentkezési rendszerét ért hétvégi hackertámadásról.

A drónaktivitás "egyre rosszabb, és véleményem szerint nem fog megállni" - figyelmeztetett Eric Schouten, a Dyami biztonsági hírszerzési és légiközlekedési tanácsadó cég igazgatója. Hozzátette, a légitársaságok és repülőterek a kormányoktól és hatóságoktól várnak segítséget.

Az infrastruktúra korszerűsítésének költsége és terhe azonban megakadályozhatja a repülőtereket abban, hogy gyorsan reagáljanak, még akkor is, ha a polgári légtér biztonsági kockázatai egyre nagyobb figyelmet kapnak az orosz-ukrán háború kitörése óta.

A repülőtereken a kockázatok csökkentésére szolgáló technológiák - például zavaróeszközök, lézerek és nyomkövetők - telepítése több millió dollárba kerülhet, és nehézkes folyamat lehet, amelyet nem minden infrastruktúra-üzemeltető hajlandó azonnal vállalni.

A szakértők szerint a szabályozó hatóságoknak szigorítaniuk kell a kritikus légiközlekedési IT-beszállítókra vonatkozó előírásokat, mivel a jelenlegi rendszerek sebezhetősége globális szintű fennakadásokat okozhat egy digitálisan összekapcsolt világban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

