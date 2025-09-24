  • Megjelenítés
Gyerekes tréfa áldozata lett Trump? – Az amerikai elnök szerint „valaki nagy bajban van”
Gyerekes tréfa áldozata lett Trump? – Az amerikai elnök szerint „valaki nagy bajban van”

A Fehér Ház vizsgálatot és következményeket követel, miután az ENSZ New York-i székházában megállt a Donald Trumpot és feleségét Melania Trumpot szállító mozgólépcső kedden, amikor az amerikai elnöki pár megérkezett.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az incidensről az X közösségi médiaoldalon kiadott közleményében azt írta:

amennyiben valaki az ENSZ-ben szándékosan állította meg a mozgólépcsőt, amikor az elnök és a first lady rálépett, el kell bocsátani és vizsgálat alá venni.

A szóvivő egyben csatolta a The Times egy múlt hétvégén megjelent, az ENSZ-ről szóló tudósításának részletét. Ebben az szerepelt, hogy az ENSZ alkalmazottai azon viccelődtek a közelmúltban, hogy az amerikai elnök érkezését azzal tennék emlékezetessé, hogy lekapcsolják a mozgólépcsőt, majd azzal magyarázzák az eszköz megállását, hogy elfogyott a pénz, így az elnöknek gyalog kell felmennie.

Donald Trumpnak az ENSZ Közgyűlés üléstermének pódiumán azzal is szembesülnie kellett, hogy elromlott a képernyő, amelyről a beszédét olvasta volna.

Az újabb műszaki hibát az elnök beszédének elején megemlítette. Azt mondta, hogy a megírt szöveg helyett fejből mondja el felszólalását, és megjegyezte: a hiba miatt

valaki nagy bajban van.

Az amerikai elnök ezt követően több mint 50 percen át beszélt az ENSZ Közgyűlés 80. ülésszakának plenáris vitáján.

