Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét

Három iparági forrás tájékoztatta a Reuterst, hogy a Gazprom energiaóriás által irányított asztrahányi gázfeldolgozó üzem hétfőn felfüggesztette az üzemanyaggyártást, miután egy dróntámadás tüzet okozott a létesítményben.
A források szerint
a tűz egy évi 3 millió tonnás kapacitású kondenzátum-előállító egységet érintett, amely benzint és dízelt állít elő.
Az üzem, amely a Kaszpi-tenger közelében, az ukrán határtól mintegy 1675 kilométerre található, a becslések szerint csak hetekkel vagy hónapokkal később indulhat újra.
(Reuters) - Russia's Astrakhan gas processing plant, controlled by Gazprom halted production of motor fuel on September 22 after a Ukrainian drone attack. Blaze had engulfed a condensate production unit with a capacity of 3 million metric tons per year. It produces gasoline and… pic.twitter.com/lm8rB88ppX https://t.co/lm8rB88ppX— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 23, 2025
Igor Babuskin, a térség kormányzója hétfőn a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül közölte, hogy drónok célba vettek egy ipari létesítményt, de nem nevezte meg konkrétan az érintett üzemet.
A szentpétervári árutőzsde hétfőtől felfüggesztette az asztrahányi üzemből származó nagykereskedelmi üzemanyag-tételek értékesítését.
Az üzemet korábban, 2024 februárjában is érte dróntámadás, ami szintén az üzemanyaggyártás leállásához vezetett. Iparági források szerint a sérült egység augusztus végén kezdte meg újra működését.
2024-ben az üzem 1,8 millió tonna stabil kondenzátumot dolgozott fel, amiből 800 ezer tonna benzint, 600 ezer tonna dízelt és 300 ezer tonna fűtőolajat állítottak elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Mennyibe kerül az államnak egy Otthon Start lakáshitel, és mennyit kaszálnak rajta a bankok?
Bónusz kérdés-válasz: tényleg felülvizsgálják 5 év után a kamatot?
Meg is érkezett a magyar kormány válasza Trump ultimátumára - Ennek nem fog örülni az amerikai elnök
Szijjártó Péter reagált Trump ötletére.
Káosz az európai reptéren: elaludt a forgalomirányító, nem tudott leszállni az utasszállító
Több száz utas várakozott a levegőben.
Rossz hír érkezett: emelkedik a népszerű streamingplatform havidíja
Minden csomag ára megugrik október 21-től.
Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból
Nem örül Washington szankcióinak a déli nagyágyú.
Trump: lehet, hogy szólok Orbán Viktornak, hogy álljon le az orosz olaj vásárlásával
Fordulatokkal teli sajtótájékoztatód ad az amerikai elnök.
A világszervezet szerint világos, mi Izrael célja az újabb invázióval
Nem egy rövid offenzíva látszik kikerekedni.
Trump: Ukrajna legyőzheti Oroszországot, minden területet visszakaphatnak
Erősen megváltozott az elnök álláspontja.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod