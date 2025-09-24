  • Megjelenítés
Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét
Globál

Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét

Portfolio
A Gazprom tulajdonában lévő asztrahányi gázfeldolgozó üzem leállította az üzemanyaggyártást egy dróntámadás okozta tűz miatt, ami akár hónapokig tartó kiesést is okozhat – írja a Reuters.

Három iparági forrás tájékoztatta a Reuterst, hogy a Gazprom energiaóriás által irányított asztrahányi gázfeldolgozó üzem hétfőn felfüggesztette az üzemanyaggyártást, miután egy dróntámadás tüzet okozott a létesítményben.

A források szerint

a tűz egy évi 3 millió tonnás kapacitású kondenzátum-előállító egységet érintett, amely benzint és dízelt állít elő.

Az üzem, amely a Kaszpi-tenger közelében, az ukrán határtól mintegy 1675 kilométerre található, a becslések szerint csak hetekkel vagy hónapokkal később indulhat újra.

Igor Babuskin, a térség kormányzója hétfőn a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül közölte, hogy drónok célba vettek egy ipari létesítményt, de nem nevezte meg konkrétan az érintett üzemet.

A szentpétervári árutőzsde hétfőtől felfüggesztette az asztrahányi üzemből származó nagykereskedelmi üzemanyag-tételek értékesítését.

Az üzemet korábban, 2024 februárjában is érte dróntámadás, ami szintén az üzemanyaggyártás leállásához vezetett. Iparági források szerint a sérült egység augusztus végén kezdte meg újra működését.

2024-ben az üzem 1,8 millió tonna stabil kondenzátumot dolgozott fel, amiből 800 ezer tonna benzint, 600 ezer tonna dízelt és 300 ezer tonna fűtőolajat állítottak elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
baleset-biztonság-bűncselekmény-forgalom-közlekedés-rendőrség-riasztás-vészhelyzet
Globál
Robbantás történt a norvég fővárosban, egy második robbanószerkezetet is találtak
Pénzcentrum
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility