Hónapokra kiütötte az ukrán dróntámadás a Gazprom egyik fontos üzemét

Három iparági forrás tájékoztatta a Reuterst, hogy a Gazprom energiaóriás által irányított asztrahányi gázfeldolgozó üzem hétfőn felfüggesztette az üzemanyaggyártást, miután egy dróntámadás tüzet okozott a létesítményben.

A források szerint

a tűz egy évi 3 millió tonnás kapacitású kondenzátum-előállító egységet érintett, amely benzint és dízelt állít elő.

Az üzem, amely a Kaszpi-tenger közelében, az ukrán határtól mintegy 1675 kilométerre található, a becslések szerint csak hetekkel vagy hónapokkal később indulhat újra.

Igor Babuskin, a térség kormányzója hétfőn a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül közölte, hogy drónok célba vettek egy ipari létesítményt, de nem nevezte meg konkrétan az érintett üzemet.

A szentpétervári árutőzsde hétfőtől felfüggesztette az asztrahányi üzemből származó nagykereskedelmi üzemanyag-tételek értékesítését.

Az üzemet korábban, 2024 februárjában is érte dróntámadás, ami szintén az üzemanyaggyártás leállásához vezetett. Iparági források szerint a sérült egység augusztus végén kezdte meg újra működését.

2024-ben az üzem 1,8 millió tonna stabil kondenzátumot dolgozott fel, amiből 800 ezer tonna benzint, 600 ezer tonna dízelt és 300 ezer tonna fűtőolajat állítottak elő.

