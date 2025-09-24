  • Megjelenítés
Kartapolov: Ukrajna soha nem kapja vissza a régi határait, az új határokról Moszkva dönt majd
Globál

Kartapolov: Ukrajna soha nem kapja vissza a régi határait, az új határokról Moszkva dönt majd

Portfolio
Teljesen irreális, hogy Ukrajna visszakapja az 1991-es határait, az új határokat Oroszország húzza majd meg – jelentette ki ma délután Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke.

A politikus „vágyálomnak” nevezte, hogy Kijev és európai politikusok Ukrajna 1991-es államhatárainak visszaállítását szeretnék, szerinte ez teljesen irreális lenne a mostani erőviszonyok fényében.

A helyzet a frontvonalon úgy alakul, hogy Oroszország fogja meghúzni az új határvonalakat, Ukrajna ezen nem fog tudni változtatni”

– jelentette ki az orosz alsóház védelmi testületének elnöke.

Kapcsolódó cikkünk

Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
gáza flottilla
Globál
Útnak indult egy olasz hadihajó, miután támadás ért egy Gázába tartó flottillát
Pénzcentrum
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility