Kartapolov: Ukrajna soha nem kapja vissza a régi határait, az új határokról Moszkva dönt majd

Teljesen irreális, hogy Ukrajna visszakapja az 1991-es határait, az új határokat Oroszország húzza majd meg – jelentette ki ma délután Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke.

A politikus „vágyálomnak” nevezte, hogy Kijev és európai politikusok Ukrajna 1991-es államhatárainak visszaállítását szeretnék, szerinte ez teljesen irreális lenne a mostani erőviszonyok fényében.

A helyzet a frontvonalon úgy alakul, hogy Oroszország fogja meghúzni az új határvonalakat, Ukrajna ezen nem fog tudni változtatni”

– jelentette ki az orosz alsóház védelmi testületének elnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images