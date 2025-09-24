  • Megjelenítés
Kiakasztotta Moszkvát Donald Trump beszólása: nem vagyunk papírtigrisek!
Globál

Kiakasztotta Moszkvát Donald Trump beszólása: nem vagyunk papírtigrisek!

Portfolio
Oroszország nem papírtigris, hanem medve, erős és ellenálló medve – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz sajtónak.

Az orosz sajtófőnök arra reagált, hogy tegnap Donald Trump papírtigrisnek nevezte Oroszországot, mivel az ország szerinte a gazdasági összeomlás szélén áll és katonailag sem komolyan vehető, mert nem tudta egy hét alatt legyőzni Ukrajnát.

Oroszország semmi esetre sem tigris. Oroszországot általában inkább a medvéhez szokták hasonlítani. Olyan, hogy papírmedve nincs, Oroszország valódi medve”

– fejtegette Peszkov az RBK-nak.

Elismerte: Oroszországban vannak „bizonyos feszültségek,” de szerinte ezeket a nyugati szankciók hatásával és „a rossz világgazdasági környezettel” lehet indokolni.

Putyin többször, eltérő érzelmekkel beszélt a mi medvénkről, ezt ön is tudja. Nincs itt semmi papír: Oroszország ellenálló, Oroszország fenntartja makrogazdasági stabilitását”

– mondta Peszkov.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

