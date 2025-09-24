Kőkemény üzenetet küldött Zelenszkij: ez a legpusztítóbb az egész emberiség történetében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében a világhatalmak segítségét kérte az orosz háború megállításához, figyelmeztetve egy veszélyes fegyverkezési versenyre, amelyet a konfliktus elősegít.

Az ukrán elnök globális szabályozást sürgetett a mesterséges intelligencia fegyverekben való alkalmazásának korlátozására, miközben részletezte a katonai drónok területén zajló gyors fejlesztéseket.

Azzal is vádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy

Ukrajnán túlra kívánja terjeszteni a háborút.

Oroszország most megállítani olcsóbb, mint azon töprengeni, ki lesz az első, aki létrehoz egy egyszerű, nukleáris robbanófejet hordozó drónt"

- mondta a 193 tagú ENSZ Közgyűlésnek.

Beszéde egy nappal azután hangzott el, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ-ben, ahol Trump a korábbinál jóval keményebb álláspontot képviselt a Kremllel szemben. Trump kedden kijelentette, hogy Kijev visszaszerezheti Oroszországtól minden megszállt területét, ami rendkívüli fordulat lenne a harctéren. Emellett támogatta azt az elképzelést is, hogy le kellene lőni a NATO légteret megsértő orosz vadászgépeket.

Zelenszkij szerint a mesterséges intelligencia megjelenése miatt a jelenleg zajló fegyverkezési verseny "a legpusztítóbb" az emberiség történetében, és csalódottságának adott hangot a nemzetközi jog és együttműködés gyengesége miatt.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev megnyitja fegyverexportját szövetségesei számára:

Nem kell nulláról kezdeniük ezt a versenyt. Készek vagyunk megosztani azt, ami már bizonyított"

- mondta az ENSZ-nek, utalva az ukrán védelmi termelésre.

Készen állunk arra, hogy modern fegyvereink az önök modern biztonságává váljanak. Úgy döntöttünk, megnyitjuk a fegyverexportot. Ezek olyan erős rendszerek, amelyeket valódi háborúban teszteltek, amikor minden nemzetközi intézmény kudarcot vallott

- hangsúlyozta.

Zelenszkij a NATO-tag Lengyelország és Észtország légterének orosz drónok és vadászgépek általi állítólagos megsértésére hivatkozott bizonyítékként, hogy Putyin új határokat próbál ki az ukrajnai háborúban.

Most már orosz drónok repülnek Európa felett, és orosz műveletek terjednek országokon át. Putyin folytatni akarja ezt a háborút annak kiterjesztésével, és senki sem érezheti magát biztonságban jelenleg"

- figyelmeztetett.

Címlapkép forrása: EU