Kőkemény üzenetet küldött Zelenszkij: ez a legpusztítóbb az egész emberiség történetében

Az ukrán elnök globális szabályozást sürgetett a mesterséges intelligencia fegyverekben való alkalmazásának korlátozására, miközben részletezte a katonai drónok területén zajló gyors fejlesztéseket.
Azzal is vádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy
Ukrajnán túlra kívánja terjeszteni a háborút.
Oroszország most megállítani olcsóbb, mint azon töprengeni, ki lesz az első, aki létrehoz egy egyszerű, nukleáris robbanófejet hordozó drónt"
- mondta a 193 tagú ENSZ Közgyűlésnek.
Beszéde egy nappal azután hangzott el, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ-ben, ahol Trump a korábbinál jóval keményebb álláspontot képviselt a Kremllel szemben. Trump kedden kijelentette, hogy Kijev visszaszerezheti Oroszországtól minden megszállt területét, ami rendkívüli fordulat lenne a harctéren. Emellett támogatta azt az elképzelést is, hogy le kellene lőni a NATO légteret megsértő orosz vadászgépeket.
Zelenszkij szerint a mesterséges intelligencia megjelenése miatt a jelenleg zajló fegyverkezési verseny "a legpusztítóbb" az emberiség történetében, és csalódottságának adott hangot a nemzetközi jog és együttműködés gyengesége miatt.
Az ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev megnyitja fegyverexportját szövetségesei számára:
Nem kell nulláról kezdeniük ezt a versenyt. Készek vagyunk megosztani azt, ami már bizonyított"
- mondta az ENSZ-nek, utalva az ukrán védelmi termelésre.
Készen állunk arra, hogy modern fegyvereink az önök modern biztonságává váljanak. Úgy döntöttünk, megnyitjuk a fegyverexportot. Ezek olyan erős rendszerek, amelyeket valódi háborúban teszteltek, amikor minden nemzetközi intézmény kudarcot vallott
- hangsúlyozta.
Zelenszkij a NATO-tag Lengyelország és Észtország légterének orosz drónok és vadászgépek általi állítólagos megsértésére hivatkozott bizonyítékként, hogy Putyin új határokat próbál ki az ukrajnai háborúban.
Most már orosz drónok repülnek Európa felett, és orosz műveletek terjednek országokon át. Putyin folytatni akarja ezt a háborút annak kiterjesztésével, és senki sem érezheti magát biztonságban jelenleg"
- figyelmeztetett.
Címlapkép forrása: EU
Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hivatalos lett Trump húzása: nagy csapás érte Brüsszelt
Mindenki erre a döntésre várt.
Újabb fordulatot vehet a Boeing-botrány!
Számonkérték a hatóságokat.
Magyarország futtathatja zátonyra az EU eddigi egyik legnagyobb húzását
Trump kényétől függhet ismét, nem csak az EU jobb piacokhoz jutása, hanem a magyarok oroszfüggése is.
Vadsztrájk után: tárgyal a Mohu a szakszervezetekkel
A szolgáltatásban fennakadások vannak.
Olyan zavar van a világkereskedelemben, amire 60 éve nem volt példa
Itt a friss jelentés.
Alulteljesített a magyar tőzsde, megütötték a Telekomot
Többnyire a nagypapírok is estek.
Tomboló hurrikán közeledik Európa felé: olyan jön, amit egy évtizede nem láttunk
Kiderült, mi kell ehhez.
Személyes vagy online személyi kölcsön igénylés?
A személyi kölcsönök piaca 2025-ben történelmi csúcsokat dönt: júliusban 107,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a magyarok, ami 42%-os növekedést jelent az előző évh
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod