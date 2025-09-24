Kondratyev: fényes nappal szörnyű támadás érte Oroszországot

Ukrán drónok csapódtak be Novorosszijszk központjába szerda délután, Krasznodár kormányzója a támadást „szörnyű” eseménynek nevezte, melynek áldozatai is vannak.

Novorosszijszk ellen szörnyű támadást hajtott végre a kijevi rezsim. Drónok csapódtak be a város központjában fényes nappal. Sajnos vannak veszteségeink”

– jelentette az incidensről Venjamin Kondratyev, Krasznodár megye kormányzója.

Jelentése szerint két ember meghalt és három megsérült a támadásban, öt épület, főleg lakóépületek szenvedtek kárt, de a Novorosszijszk Hotel épülete is megsérült.

A kormányzó arra szólította fel a lakosságot, hogy maradjanak otthon, húzódjanak fedezékbe és maradjanak nyugodtak.

Oroszország és Ukrajna egyaránt rendszeresen támadja a másik harcoló oldal népességi központjait, Moszkva és Kijev is azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloznak. A népességi központokat ért támadásokat általában azzal magyarázzák, hogy a légvédelem eltéríti ezeket a drónokat, rakétákat és ezért esnek lakóépületekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images