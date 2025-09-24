Meg akarták gyilkolni Donald Trumpot - 10 órán át állt lesben a merénylő egy SZKSZ karabéllyal

Az esküdtszék megállapította, hogy tavaly szeptember közepén
az 59 éves Ryan Routh meg akarta gyilkolni a Republikánus Párt akkori elnökjelöltjét, azzal, hogy fegyverét a kerítésen keresztül Donald Trumpra tartotta,
amikor éppen golfozott West Palm Beach-ben található golfklubjában. A férfit négy másik vádpontban is bűnösnek mondták ki, amelyek között szerepeltek fegyverrel elkövetett bűncselekmények és egy szövetségi ügynök elleni erőszak is. A büntetési tételt később fogják kihirdetni.
Routh-ot akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújthatják.
Routh az ítélethirdetést követően egy tollat próbált a saját nyakába szúrni, de a biztonsági személyzet időben lefogta és kivonszolta a tárgyalóteremből.
Routh, aki önmagát képviselte a tárgyaláson, a záróbeszédében azt hangoztatta, hogy nem akart megölni senkit sem.
Nehéz elhinnem, hogy bűncselekményről lenne szó, ha a ravaszt sosem húzták meg"
- mondta hozzátéve, hogy látta Trumpot és le tudta volna lőni a titkosszolgálat (Secret Service) egyik ügynökét is, ha ártani akart volna.
Routh egy lövés leadása nélkül elmenekült, miután az amerikai titkosszolgálat egyik járőröző ügynöke észrevette és tüzet nyitott a lőfegyveres férfira. Routh-ot még aznap egy floridai autópályán elfogták.
Ez a terv gondosan kidolgozott és halálosan komoly volt"
- mondta John Shipley ügyész a tárgyalás kezdetén, hozzátéve, hogy a titkosszolgálat ügynökének beavatkozása nélkül
Donald Trump nem lenne életben".
"A mai elmarasztaló ítélet a Trump elnök meggyilkolására készülő Ryan Routh ellen jól szemlélteti az Igazságügyi Minisztérium elkötelezettségét azok megbüntetése iránt, akik politikai erőszakban vesznek részt" – közölte Bondi az X-en közzétett nyilatkozatában.
Ez a merényletkísérlet nem csak támadás volt az elnökünk ellen, hanem sértés is nemzetünk ellen"
- fűzte hozzá a tárcavezető.
Routh korábban részt vett az úgynevezett demokráciapárti mozgalmakban Tajvanon és Ukrajnában, ahová Oroszország inváziója után kétszer is elutazott. Lánya, Sara a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy apja kezdetben 10 hónapig maradt Ukrajnában, Kijevben egy sátorban aludt, és önkéntesek toborzásában és ellátmány beszerzésében segített.
Az ügyészség szerint Routh egy hónappal a 2024. szeptember 15-i incidenst megelőzően érkezett Floridába és nyomon követte Trump mozgását. Routh állítólag hat mobiltelefonnal rendelkezett és hamis neveket használt, hogy eltitkolja valódi személyazonosságát.
A merényletkísérlet napján a vádhatóság szerint
csaknem 10 órán át várakozott sűrű bokrok mögé bújva, ahonnan rálátással rendelkezett a golfpályára.
A nyomozók a helyszínen egy SZKSZ típusú karabélyt, és olyan fém lapokat is találtak, amelyeket testpáncélokhoz használnak. Egy kis kamera pedig a golfpályára volt irányítva.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
