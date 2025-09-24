  • Megjelenítés
Olyan súlyos csapást szenvedett Ukrajna, hogy a vezérkarnak is meg kellett szólalnia
Olyan súlyos csapást szenvedett Ukrajna, hogy a vezérkarnak is meg kellett szólalnia

Az orosz haderő Iszkander-rakétákkal támadta meg az ukrán szárazföldi erők egyik kiképzőközpontját, a rakéták pont az óvóhelyeket találták el, így sokan meghaltak – közölte az ukrán hadsereg parancsnoksága Facebookon.

Az ukrán szárazföldi erők közlése szerint Oroszország kombinált támadást hajtott végre a kiképzőközpont ellen, melynek pontos helyszínét nem árulták el. Az oroszok egyéb fegyvertípusok mellett

két Iszkander-rakétát is kilőttek a centrumra.

Az ukrán haderő felkészült a támadásra, a rakéták viszont telibe találták az óvóhelyeket, így sokan meghaltak a helyszínen.

A veszteségek pontos számát nem közölte Kijev.

Oroszország és Ukrajna ritkán számol be saját katonai veszteségeiről, csak akkor tesznek közzé ilyen jelentéseket, ha kifejezetten súlyos a csapás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

