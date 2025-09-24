  • Megjelenítés
Robbanások Volgográd területén: támadást indított Ukrajna
Robbanások Volgográd területén: támadást indított Ukrajna

Több robbanás is volt a nap folyamán Volgográd megyében, Oroszországban – az ukrán haderő drónokkal támadta a térséget.

Az ukrán katonai vezérkar beszámolója szerint a Kuzmicsi-1-es olajelosztó központ ellen mértek csapást, illetve megtámadták a Zenzevatka melletti elosztót is.

Közölték: támadás érte tegnap a belgorodi Valujkij melletti dróngyárat is, ahol tűz ütött ki.

Az ukrán katonák mindhárom esetben nagy hatótávolságú drónokat használtak.

Az okozott kár pontos mértékét nem közölte Kijev, csak annyit adtak hírül, hogy folyamatban van a helyzet elemzése.

Annyit viszont közöltek: a szeptember 22-ei, Asztrahán elleni dróntámadás sikeres volt, az ottani gázfeldolgozó üzemet részben be kellett zárni.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadja egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal.

Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán

