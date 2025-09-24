  • Megjelenítés
Robbantás történt a norvég fővárosban, egy második robbanószerkezetet is találtak
A norvég rendőrség robbanást vizsgál Oslo belvárosában, ahol egy második robbanószerkezetet is találtak, amelyet később ellenőrzött körülmények között hatástalanítottak. Egy gyanúsítottat már őrizetbe vettek.

A keddi incidens során nem jelentettek sérüléseket a helyszínen, amely egy egyetemi campus közvetlen közelében, a királyi palotától és az izraeli nagykövetségtől mintegy 500 méterre történt.

A hatóságok ritka lépésként vészhelyzeti üzenetet küldtek az oslói lakosok mobiltelefonjaira, figyelmeztetve őket a robbanásról.

Brian Skotnes, a helyszínen lévő rendőrtiszt elmondta, hogy a területen talált második szerkezet egy "katonai típusú" kézigránátnak tűnt.

Őrizetbe vettünk egy gyanúsítottat, és intenzíven keresünk további információkat, valamint más személyeket

- nyilatkozta.

Feltételezésünk szerint bűnözőkről van szó, akiknek más bűnözőkkel szemben van elszámolnivalójuk, de semmit sem zárhatunk ki

- tette hozzá Skotnes, hangsúlyozva, hogy a terület most már biztonságos.

A TV2 és az Aftenposten napilap névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a rendőrség egy 13 éves személyt vett őrizetbe, de Skotnes nem kívánt nyilatkozni a gyanúsított életkoráról.

Az eset egy nappal azután történt, hogy drónészlelésekről érkeztek jelentések Oslo és Koppenhága repülőterei közelében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

