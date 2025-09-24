Robbantás történt a norvég fővárosban, egy második robbanószerkezetet is találtak

A keddi incidens során nem jelentettek sérüléseket a helyszínen, amely egy egyetemi campus közvetlen közelében, a királyi palotától és az izraeli nagykövetségtől mintegy 500 méterre történt.
A hatóságok ritka lépésként vészhelyzeti üzenetet küldtek az oslói lakosok mobiltelefonjaira, figyelmeztetve őket a robbanásról.
Brian Skotnes, a helyszínen lévő rendőrtiszt elmondta, hogy a területen talált második szerkezet egy "katonai típusú" kézigránátnak tűnt.
Őrizetbe vettünk egy gyanúsítottat, és intenzíven keresünk további információkat, valamint más személyeket
- nyilatkozta.
Feltételezésünk szerint bűnözőkről van szó, akiknek más bűnözőkkel szemben van elszámolnivalójuk, de semmit sem zárhatunk ki
- tette hozzá Skotnes, hangsúlyozva, hogy a terület most már biztonságos.
A TV2 és az Aftenposten napilap névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a rendőrség egy 13 éves személyt vett őrizetbe, de Skotnes nem kívánt nyilatkozni a gyanúsított életkoráról.
Az eset egy nappal azután történt, hogy drónészlelésekről érkeztek jelentések Oslo és Koppenhága repülőterei közelében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
