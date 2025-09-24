Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Az orosz olaj is téma volt a telefonhívásban
Szijjártó Péter a találkozót követően beszámolt arról a külügy közleménye szerint, hogy
Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén, márpedig földrajzi és fizikai okok miatt Magyarország ellátása nem garantálható orosz kőolaj és földgáz nélkül jelenleg.
"Ez nem politikai, ez nem ideológiai kérdés, hanem egyszerű földrajzi, fizikai kérdés" - vélekedett. Majd tudatta, hogy a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.
"Az amerikai kormányzattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben,
s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt" - mondta.
Miért lényeges ez a telefonhívás?
Az elmúlt napok híreinek fényében fontos fejlemény Orbán Viktor és Donald Trump telefonhívása, és főleg az a jelzés, hogy az orosz olajról is egyeztethettek a felek. Az amerikai és uniós egyeztetések alapján egyre egyértelműbbnek tűnik, hogy a nyugati országok az orosz energiaexport elvágásával akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára a háború lezárása érdekében. Ennek fontos eleme lehetett az amerikai elnök kedd esti határozott megnyilvánulása, amiben jelezte: szeretné, ha Magyarország leállna az orosz olaj vásárlásával és már akkor jelezte, hogy beszélni fog a magyar miniszterelnökkel. Szijjártó Péter mostani nyilatkozata alapján most ez megtörténhetett. Emlékezetes, a magyar kormány korábban többször is kategorikusan elutasította azt a lehetőséget, hogy felfüggesszék az Oroszországból érkező fosszilis tüzelőanyagok vásárlását.
Korábban már többször is beszámoltunk arról, hogy egyre nagyobb a nyomás az Európai Bizottság és az USA oldaláról azzal kapcsolatban, hogy többek között
Magyarországnak is le kell válnia az orosz energiáról.
Ezen a ponton érdemes felidézni az amerikai energiaügyi miniszter két héttel ezelőtti nyilatkozatát is, melyben felszólította azokat az uniós tagállamokat, amelyek még mindig orosz olajat- és földgázt vesznek, köztük Magyarországot is, hogy szakítsanak az orosz energiahordozókkal és inkább az Egyesült Államoktól vásároljanak.
Szijjártó Péter sajtónyilatkozata itt nézhető meg:
Mi a helyzet most?
Magyarország éves kőolaj-felhasználásának körülbelül 15–17%-át fedezi a hazai kitermelés, az importált kőolaj 86%-a pedig még mindig Oroszországból származik,
így a teljes felhasználás több mint 70%-a továbbra is orosz eredetű
– ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország az uniós tagállamok közül a legnagyobb orosz olajimportőr. Ez nagyrészt az EU-s szankciók alóli mentességnek köszönhető, ami továbbra is lehetővé teszi, hogy Magyarország orosz nyersolajat vásároljon a Barátság vezetéken.
Miről beszélt még Szijjártó és Lavrov?
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy a legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni minden kérdést.
"Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már három és fél éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne" - hangsúlyozta.
"A miniszter úr elmondta, hogy éppen most egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, ami szerintem a lehető legjobb hír, amit kaphattunk, ugyanis amíg zajlanak az amerikai-orosz legmagasabb szintű tanácskozások, addig bízhatunk abban, hogy béke lesz, és bízhatunk abban, hogy el lehet kerülni a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis a harmadik világháborúnak a kitörését" - folytatta.
Címlapkép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel (b) tárgyal New Yorkban 2025. szeptember 24-én. Forrása: MTI Fotó/KKM
