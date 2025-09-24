Szlovákiát végül meghívták, de Magyarország nem kapja meg az EU-s drónpajzsot

Szlovákia is csatlakozik az Európai Unió drónfal-programjához, így Magyarország lesz az egyetlen ország az EU keleti szárnyán, amely nem vesz részt a projektben – jelentette be Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője az Ukrainszka Pravda cikke szerint.

Megerősítem, hogy Szlovákia csatlakozott a tagállamokhoz [melyek részt vesznek a pénteki csúcstalálkozón”

– idézi Regniert az ukrán lap.

Regnier arról is beszélt, hogy konkrét lépéseket vár a drónfal-projekt megkezdése érdekében, az EU majd a NATO-val is külön egyeztet ebben a kérdésben.

Az EU péntekre gyűlést hívott össze, melynek célja megtárgyalni, hogy tudják Kelet-Európa országait megvédeni egy esetleges orosz dróntámadással szemben. A gyűlésre meghívták Észtországot, Litvániát, Lettországot, Finnországot, Lengyelországot, Romániát, Bulgáriát, Dániát és a nem EU-tag Ukrajnát is.

Szlovákia és Magyarország azonban eredetileg nem kapott meghívást.

