  • Megjelenítés
Tomboló hurrikán közeledik Európa felé: olyan jön, amit egy évtizede nem láttunk
Globál

Tomboló hurrikán közeledik Európa felé: olyan jön, amit egy évtizede nem láttunk

Portfolio
A héten 3-as erősségű viharrá erősödő, jelenleg az Atlanti-óceán középső térségében elhelyezkedő Gabrielle hurrikán a Portugáliához tartozó Azori-szigetek felé tart, csütörtökön pedig akár el is érheti a portugál szigetcsoportot. A Weather on Maps elemzése szerint az ilyen partotérés ritka, de nem egyedülálló a szigetek történetében. A New York Times cikke szerint a legutóbb 2012-ben érte el egy hurrikán az Azori-szigetek partvidékét. A meteorológusok előrejelzése szerint a vihar, már jóval gyengébb formában, akár a portugál partvidékig is eljuthat.

A New York Times cikke szerint az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ keddi közleményében arról írt, hogy a Gabrielle hurrikán "várhatóan néhány napon belül megközelíti az Azori-szigeteket". A Portugál Óceán- és Légkörkutató Intézet előrejelzése alapján a hurrikán gyengülni fog, ahogy közeledik a szigetekhez, és várhatóan trópusi vihar vagy 1-es kategóriájú hurrikán erejével éri el a térséget.

A magyar nyelvű meteorológiai elemzéseket publikáló Weather on Maps csapata Facebook-bejegyzésben arról számolt be, hogy Gabrielle egy irányváltást követően szinte teljesen keleti irányban mozog. A hurrikán szerda hajnalban már 200 kilométer per órás maximális szélsebességet is produkált, az

Azori-szigetekre pedig várhatóan 150-160 kilométer per órás széllökésekkel érkezik majd meg.

gabrielle-hurrikán-széllökések
A Gabrielle hurrikán széllökéseinek erőssége, az 5 napos maximumok alapján ábrázolva. Kép forrása: Weather on Maps

A Weather on Maps szerint a hurrikán várhatóan péntekre virradó éjszaka vonul át a kellemes éghajlatáról híres Azori-szigetek felett,

majd szombat este - legyengült formában - az európai szárazföldet is elérheti Portugáliánál.

A portugál partoktól mintegy 1000 kilométerre nyugatra fekvő szigetekkel kapcsolatban a szakértők megjegyzik, hogy az e hétre várható

partotérés ritka, de nem egyedülálló: hasonlóan viselkedett a Vince (2005) és a Leslie (2018) hurrikán is.

Az előrejezések szerint van ugyan esély rá, hogy a hurrikán az európai partokat is eléri, az Atlanti-óceánon jellemző adottságai képesek lehetnek megakadályozni ezt: a ciklon fennmaradásához, erősödéséhez legalább 26-26,5 Celsius-fokos tengervíz- illetve tengerfelszín-hőmérséklet szükséges,

az Ibériai-félsziget nyugati partjai előtt egy hűvösebb tengeráramlat ennél mindig alacsonyabb vízhőmérsékletet okoz, biztosítva az arrafelé tévedő trópusi viharok gyengülését.

- emelte ki a Weather on Maps.

Kapcsolódó cikkünk

Legmagasabb készültségben a keleti nagyhatalom: hamarosan lecsap a Ragasa

Szupertájfun pusztít a csendes-óceáni térségben: több országban is evakuáció indult

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Kosztyantinyivka
Globál
Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility