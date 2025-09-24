Tomboló hurrikán közeledik Európa felé: olyan jön, amit egy évtizede nem láttunk

A New York Times cikke szerint az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ keddi közleményében arról írt, hogy a Gabrielle hurrikán "várhatóan néhány napon belül megközelíti az Azori-szigeteket". A Portugál Óceán- és Légkörkutató Intézet előrejelzése alapján a hurrikán gyengülni fog, ahogy közeledik a szigetekhez, és várhatóan trópusi vihar vagy 1-es kategóriájú hurrikán erejével éri el a térséget.
A magyar nyelvű meteorológiai elemzéseket publikáló Weather on Maps csapata Facebook-bejegyzésben arról számolt be, hogy Gabrielle egy irányváltást követően szinte teljesen keleti irányban mozog. A hurrikán szerda hajnalban már 200 kilométer per órás maximális szélsebességet is produkált, az
Azori-szigetekre pedig várhatóan 150-160 kilométer per órás széllökésekkel érkezik majd meg.
A Weather on Maps szerint a hurrikán várhatóan péntekre virradó éjszaka vonul át a kellemes éghajlatáról híres Azori-szigetek felett,
majd szombat este - legyengült formában - az európai szárazföldet is elérheti Portugáliánál.
A portugál partoktól mintegy 1000 kilométerre nyugatra fekvő szigetekkel kapcsolatban a szakértők megjegyzik, hogy az e hétre várható
partotérés ritka, de nem egyedülálló: hasonlóan viselkedett a Vince (2005) és a Leslie (2018) hurrikán is.
Az előrejezések szerint van ugyan esély rá, hogy a hurrikán az európai partokat is eléri, az Atlanti-óceánon jellemző adottságai képesek lehetnek megakadályozni ezt: a ciklon fennmaradásához, erősödéséhez legalább 26-26,5 Celsius-fokos tengervíz- illetve tengerfelszín-hőmérséklet szükséges,
az Ibériai-félsziget nyugati partjai előtt egy hűvösebb tengeráramlat ennél mindig alacsonyabb vízhőmérsékletet okoz, biztosítva az arrafelé tévedő trópusi viharok gyengülését.
- emelte ki a Weather on Maps.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
