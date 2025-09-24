  • Megjelenítés
Történelmi találkozó New Yorkban: az amerikai külügyminiszter szemtől szembe mondta el Lavrovnak Trump követeléseit
Globál

Történelmi találkozó New Yorkban: az amerikai külügyminiszter szemtől szembe mondta el Lavrovnak Trump követeléseit

MTI
Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette Washington álláspontját az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban, amikor szerdán New Yorkban, egy belvárosi szállodában tárgyalt orosz hivatali kollégájával, Szergej Lavrovval.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón Rubio megismételte Donald Trump amerikai elnök felhívását a háború lezárására, valamint megerősítette annak szükségességét, hogy Moszkva jelentőséggel bíró lépéseket tegyen az orosz-ukrán viszony tartós rendezése érdekében.

Lavrov az ENSZ Közgyűlésének magas szintű politikai hete alkalmából tartózkodik New Yorkban.

Kapcsolódó cikkünk

Csak úgy kapkodjuk a fejünket: hatalmas dicséretet zsebelt be Zelenszkij Trumptól

Gyerekes tréfa áldozata lett Trump? – Az amerikai elnök szerint „valaki nagy bajban van”

Semmiből jött a váratlan fordulat - Ukrajna most már biztosan megnyeri a háborút?

Kimondta Zelenszkij: a budapesti memorandum egy blabla, kiderült, hogy semmit sem ér

New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij: máris leült Trump jobbkezével

Donald Trump amerikai elnök keddi közgyűlésbeli beszédében büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben. Ha Oroszország nem volna kész megállapodni a háború lezárásáról, akkor az Egyesült Államok hajlandó nagyon gyorsan, akár nagyon súlyos vámokat bevezetni ellene, amelyek aztán megállítanák a vérontást - fogalmazott Trump. Az elnök kifejtette: ahhoz azonban, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan súlyos intézkedéseket kellene meghozniuk Moszkva ellen. Ismét elmondta azt az elvárását, hogy

Európa teljes egészében állítsa le az energiahordozók vásárlását Oroszországtól.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült: nem elég erős a horvát olajvezeték Magyarország ellátásához

Ursula von der Leyen bejelentette: ellehetetlenítenék a magyarok és a szlovákok orosz energiaimportját

Világosan üzent az Európai Bizottság: pénzt és eszközt is ad Magyarországnak, csak váljon le az orosz gázról!

Címlapkép: Marco Rubio amerikai (b3) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j3) találkozója az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának csúcsszintű általános vitája alatt a New York-i Lotte Palace Szállodában 2025. szeptember 24-én. Forrása: MTI Fotó/AP Pool/Stefan Jeremiah

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-696928080-fegyver-fegyvergyártás-fegyverkezés-gépkarabély-géppuska-hadiipar-lőszer-löveg-pisztoly-puska
Globál
Évtizedek óta nem látott döntés született a fegyvertartásról Magyarország szomszédjában
Pénzcentrum
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility