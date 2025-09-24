Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón Rubio megismételte Donald Trump amerikai elnök felhívását a háború lezárására, valamint megerősítette annak szükségességét, hogy Moszkva jelentőséggel bíró lépéseket tegyen az orosz-ukrán viszony tartós rendezése érdekében.
Lavrov az ENSZ Közgyűlésének magas szintű politikai hete alkalmából tartózkodik New Yorkban.
Donald Trump amerikai elnök keddi közgyűlésbeli beszédében büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben. Ha Oroszország nem volna kész megállapodni a háború lezárásáról, akkor az Egyesült Államok hajlandó nagyon gyorsan, akár nagyon súlyos vámokat bevezetni ellene, amelyek aztán megállítanák a vérontást - fogalmazott Trump. Az elnök kifejtette: ahhoz azonban, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan súlyos intézkedéseket kellene meghozniuk Moszkva ellen. Ismét elmondta azt az elvárását, hogy
Európa teljes egészében állítsa le az energiahordozók vásárlását Oroszországtól.
Címlapkép: Marco Rubio amerikai (b3) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j3) találkozója az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának csúcsszintű általános vitája alatt a New York-i Lotte Palace Szállodában 2025. szeptember 24-én. Forrása: MTI Fotó/AP Pool/Stefan Jeremiah
Történelmi találkozó New Yorkban: az amerikai külügyminiszter szemtől szembe mondta el Lavrovnak Trump követeléseit
Büntetőlépések jöhetnek Moszkvával szemben.
