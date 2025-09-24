Újabb orosz támadás a NATO ellen? – Megzavarták a spanyol védelmi miniszter gépének GPS-ét

A miniszter mellett a gépen utaztak azoknak a spanyol katonáknak a hozzátartozói is, akik részt vesznek a NATO keleti szárnyán nemrég indított légtérvédelmi misszióban. A küldetést azt követően indították, hogy Lengyelország feltehetően orosz drónokat lőtt le, amelyek megsértették légterét.
A Vilkas (litvánul farkas) nevű spanyol kontingens a múlt héten nyolc orosz repülőgépet fogott el a Balti-tenger felett – közölte a spanyol védelmi tárca szerdai közleményében.
Robles a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytatott volna litván kollégájával, Dovile Sakalienével a siauliai légibázison tett látogatása során.
A mostani eset hasonló ahhoz, amikor augusztus 31-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépén zavarták meg a GPS-rendszert Bulgária felé tartva.
Egy uniós szóvivő szerint a bolgár hatóságok orosz beavatkozást gyanítanak az incidens mögött.
Észtország és Finnország korábban szintén Oroszországot vádolta a térség légterében történt GPS-zavarásokért. Oroszország tagadta, hogy beavatkozott volna a kommunikációs és műholdas hálózatokba.
A modern repülőgépek többféle érzékelővel és helymeghatározó rendszerrel rendelkeznek a GPS mellett, így zavarás esetén is képesek repülni.
A spanyol gépen tartózkodó parancsnok elmondta az újságíróknak, hogy az ilyen incidensek gyakoriak Kalinyingrád közelében, mind a polgári, mind a katonai repülőgépek esetében, és a spanyol gép katonai műholdak segítségével is képes navigálni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette Oroszország: megváltozott a helyzet, most már háború van
Moszkva most már hadban áll.
Csak úgy kapkodjuk a fejünket: hatalmas dicséretet zsebelt be Zelenszkij Trumptól
Nagyot fordult az ukrán elnök megítélése amerikai kollégája szemében.
Különösen sok halálos áldozatot szedett a szélsőséges időjárás Magyarország második szomszédjában
A károk csaknem 85 százaléka egy hónapra, júniusra korlátozódott.
Rendkívüli időjárási jelenség: kettészakadt Magyarország
16 fok volt a különbség az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.
Ezekkel a módszerekkel csapolják le a bankszámlákat a csalók
A mesterséges intelligenciát is bevetik a csalók.
Teljesen lezárják az M7-es autópálya egyik oldalát a hétvégén
Éjféltől délig tart.
Kiakasztotta Moszkvát Donald Trump beszólása: nem vagyunk papírtigrisek!
Közvetlenül a Kremlből jött a reakció.
Videó: egyszerűen megnyílt a föld a népszerű nyaralóhelyen, azonnal evakuálás kezdődött
A szerencsén múlott, hogy nem lett tragédia.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?