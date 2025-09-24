  • Megjelenítés
Újabb orosz támadás a NATO ellen? – Megzavarták a spanyol védelmi miniszter gépének GPS-ét
Globál

Újabb orosz támadás a NATO ellen? – Megzavarták a spanyol védelmi miniszter gépének GPS-ét

Portfolio
Szerdán reggel GPS-zavarást észleltek azon a spanyol katonai gépen, amelyen Margarita Robles védelmi miniszter utazott Litvániába. A repülőgép az orosz kalinyingrádi exklávé közelében repült, amikor az incidens történt – írja a Reuters a spanyol védelmi minisztérium közlése alapján.

A miniszter mellett a gépen utaztak azoknak a spanyol katonáknak a hozzátartozói is, akik részt vesznek a NATO keleti szárnyán nemrég indított légtérvédelmi misszióban. A küldetést azt követően indították, hogy Lengyelország feltehetően orosz drónokat lőtt le, amelyek megsértették légterét.

A Vilkas (litvánul farkas) nevű spanyol kontingens a múlt héten nyolc orosz repülőgépet fogott el a Balti-tenger felett – közölte a spanyol védelmi tárca szerdai közleményében.

Robles a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytatott volna litván kollégájával, Dovile Sakalienével a siauliai légibázison tett látogatása során.

A mostani eset hasonló ahhoz, amikor augusztus 31-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépén zavarták meg a GPS-rendszert Bulgária felé tartva.

Egy uniós szóvivő szerint a bolgár hatóságok orosz beavatkozást gyanítanak az incidens mögött.

Észtország és Finnország korábban szintén Oroszországot vádolta a térség légterében történt GPS-zavarásokért. Oroszország tagadta, hogy beavatkozott volna a kommunikációs és műholdas hálózatokba.

A modern repülőgépek többféle érzékelővel és helymeghatározó rendszerrel rendelkeznek a GPS mellett, így zavarás esetén is képesek repülni.

A spanyol gépen tartózkodó parancsnok elmondta az újságíróknak, hogy az ilyen incidensek gyakoriak Kalinyingrád közelében, mind a polgári, mind a katonai repülőgépek esetében, és a spanyol gép katonai műholdak segítségével is képes navigálni.

Kapcsolódó cikkünk

Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel

Súlyos vádak Moszkvával szemben: elképesztő veszélybe sodorhatták az Ursula von der Leyent szállító repülőt

Ursula von der Leyen: Fel vagyok háborodva!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kosztyantinyivka
Globál
Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility