Újabb orosz támadás a NATO ellen? – Megzavarták a spanyol védelmi miniszter gépének GPS-ét

A miniszter mellett a gépen utaztak azoknak a spanyol katonáknak a hozzátartozói is, akik részt vesznek a NATO keleti szárnyán nemrég indított légtérvédelmi misszióban. A küldetést azt követően indították, hogy Lengyelország feltehetően orosz drónokat lőtt le, amelyek megsértették légterét.

A Vilkas (litvánul farkas) nevű spanyol kontingens a múlt héten nyolc orosz repülőgépet fogott el a Balti-tenger felett – közölte a spanyol védelmi tárca szerdai közleményében.

Robles a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytatott volna litván kollégájával, Dovile Sakalienével a siauliai légibázison tett látogatása során.

A mostani eset hasonló ahhoz, amikor augusztus 31-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépén zavarták meg a GPS-rendszert Bulgária felé tartva.

Egy uniós szóvivő szerint a bolgár hatóságok orosz beavatkozást gyanítanak az incidens mögött.

Észtország és Finnország korábban szintén Oroszországot vádolta a térség légterében történt GPS-zavarásokért. Oroszország tagadta, hogy beavatkozott volna a kommunikációs és műholdas hálózatokba.

A modern repülőgépek többféle érzékelővel és helymeghatározó rendszerrel rendelkeznek a GPS mellett, így zavarás esetén is képesek repülni.

A spanyol gépen tartózkodó parancsnok elmondta az újságíróknak, hogy az ilyen incidensek gyakoriak Kalinyingrád közelében, mind a polgári, mind a katonai repülőgépek esetében, és a spanyol gép katonai műholdak segítségével is képes navigálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images