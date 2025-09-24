Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

Két iparági forrás szerint a Rosneft orosz olajvállalat novokuibisevszki finomítójában szeptember 20-a óta szünetel az elsődleges olajfeldolgozás, miután a létesítményt ukrán dróntámadás érte - számolt be a Reuters.
A Rosneft egyelőre nem reagált a kommentárkérésre az ügyben.
A támadásról, amely "üzemanyag- és energetikai komplexum létesítményeit" érintette, szombaton számolt be Vjacseszlav Fedorisev helyi kormányzó.
Iparági források szerint a finomító tavaly 5,74 millió tonna nyersolajat dolgozott fel, és 1,10 millió tonna motorbenzint, 1,64 millió tonna dízelüzemanyagot, valamint 1,27 millió tonna fűtőolajat állított elő.
Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI/EPA/Makszim Sipenkov
