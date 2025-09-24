  • Megjelenítés
Útnak indult egy olasz hadihajó, miután támadás ért egy Gázába tartó flottillát
Globál

Útnak indult egy olasz hadihajó, miután támadás ért egy Gázába tartó flottillát

MTI
|
Portfolio
Olaszország hadihajót indított el a Gázába tartó flottilla megsegítésére, melyet ismét támadás ért.

Izrael villanógránátokkal, robbanó petárdákkal és feltehetően vegyi anyagokkal támadta meg a Gázába segélyt szállítani szándékozó palesztinbarát flottillát, amikor az a háború sújtotta palesztin terület felé tartott – közölték az akció szervezői.

Az izraeli megszálló erők legalább 11 támadást indítottak a Global Sumud Flotilla ellen, amikor az 1100 kilométerre volt Gázától

– közölte a CODEPINK amerikai székhelyű háborúellenes szervezet szerdán kora reggel a közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

Izrael fenyegeti és terrorizálja a nemzetközi vizeken segélyt szállító humanitáriusokat. Követeljük a flottilla biztonságos áthaladását. Azonnal szüntessék be a Gázai övezet ostromát!

– írta a csoport, melyet a flottilla is megosztott.

A Global Sumud Flotilla szerdán kora reggel közösségimédia-csatornáin egy videót tett közzé, amelyen állítása szerint villanógránátok láthatók, olyan nem halálos robbanószerkezetek, amelyeket főként a rendőrség vagy a katonaság használ. Céljuk, hogy ideiglenesen harcképtelenné tegyék az embereket anélkül, hogy maradandó sérüléseket okoznának nekik, ezért hasznosak tömegkontroll- vagy túszmentési műveletek során.

Az aktivisták szerint robbanó petárdákat és „gyanús vegyi anyagokat”, valamint „azonosítatlan drónokat” vetettek be a hajók ellen, továbbá kommunikációs zavarokat okoztak.

A Global Sumud Flotillát, amelyet sokan a svéd környezetvédelmi aktivista, Greta Thunberg nevéhez kötnek, augusztus végén azzal a céllal indult Barcelonából több száz aktivistával a fedélzetén, hogy áttörve Izrael tengeri blokádját a gázai partoknál, humanitárius segélyt szállítson a háború sújtotta terület lakosságának (a „Sumud” arabul kitartást jelent).

Izrael a múltban már többször megakadályozta a tengeri blokád áttörésére irányuló kísérleteket.

Aktivisták szerint legutóbb a Global Sumud Flotilla két hajóját támadták meg tunéziai vizeken, mintegy 24 órával korábban.

A nap folyamán az ügyben megszólalt Guido Crosetto olasz védelmi miniszter is, aki elítélte a flotta elleni támadást, hozzátéve, hogy a hajón olasz állampolgárok is tartózkodnak. Hangsúlyozta azonban: egyelőre nem lehet egyértelműen megállapítani Izrael felelősségét.

Emellett arról is tájékoztatott, hogy felhatalmazást adott az olasz haditengerészet egyik, Kréta partjai közelében lévő hajójának, a Fasannak, hogy nyújtson segítséget a Global Sumud Flotilla olasz állampolgárságú tagjainak.

A fregatt már úton is van a helyszínre

– közölte, hozzátéve, hogy a lépésről tájékoztatták Izrael olaszországi katonai attaséját, Olaszország Izraelben lévő nagykövetét és katonai attaséját, valamint az olasz külügyminisztérium válságokkal foglalkozó részlegét is.

Kapcsolódó cikkünk

Drón támadhatta meg Greta Thunberg hajóját - Kigyulladt a Family

Címlapkép forrása: A Global Sumud Flottilla palesztin zászlós hajói humanitárius rakománnyal a fedélzeten várakoznak a barcelonai kikötőben 2025. szeptember 1-jén. MTI/EPA/EFE/Quique García

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moldova Igor Dodon
Globál
Elkészült a mesterterv: így kebelezne be egy egész országot Putyin – Trükkös akcióval sikerült felfedni Moszkva titkos hálózatát
Pénzcentrum
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility