Útnak indult egy olasz hadihajó, miután támadás ért egy Gázába tartó flottillát

Olaszország hadihajót indított el a Gázába tartó flottilla megsegítésére, melyet ismét támadás ért.

Izrael villanógránátokkal, robbanó petárdákkal és feltehetően vegyi anyagokkal támadta meg a Gázába segélyt szállítani szándékozó palesztinbarát flottillát, amikor az a háború sújtotta palesztin terület felé tartott – közölték az akció szervezői.

Az izraeli megszálló erők legalább 11 támadást indítottak a Global Sumud Flotilla ellen, amikor az 1100 kilométerre volt Gázától

– közölte a CODEPINK amerikai székhelyű háborúellenes szervezet szerdán kora reggel a közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

Izrael fenyegeti és terrorizálja a nemzetközi vizeken segélyt szállító humanitáriusokat. Követeljük a flottilla biztonságos áthaladását. Azonnal szüntessék be a Gázai övezet ostromát!

– írta a csoport, melyet a flottilla is megosztott.

A Global Sumud Flotilla szerdán kora reggel közösségimédia-csatornáin egy videót tett közzé, amelyen állítása szerint villanógránátok láthatók, olyan nem halálos robbanószerkezetek, amelyeket főként a rendőrség vagy a katonaság használ. Céljuk, hogy ideiglenesen harcképtelenné tegyék az embereket anélkül, hogy maradandó sérüléseket okoznának nekik, ezért hasznosak tömegkontroll- vagy túszmentési műveletek során.

Az aktivisták szerint robbanó petárdákat és „gyanús vegyi anyagokat”, valamint „azonosítatlan drónokat” vetettek be a hajók ellen, továbbá kommunikációs zavarokat okoztak.

A Global Sumud Flotillát, amelyet sokan a svéd környezetvédelmi aktivista, Greta Thunberg nevéhez kötnek, augusztus végén azzal a céllal indult Barcelonából több száz aktivistával a fedélzetén, hogy áttörve Izrael tengeri blokádját a gázai partoknál, humanitárius segélyt szállítson a háború sújtotta terület lakosságának (a „Sumud” arabul kitartást jelent).

Izrael a múltban már többször megakadályozta a tengeri blokád áttörésére irányuló kísérleteket.

Aktivisták szerint legutóbb a Global Sumud Flotilla két hajóját támadták meg tunéziai vizeken, mintegy 24 órával korábban.

A nap folyamán az ügyben megszólalt Guido Crosetto olasz védelmi miniszter is, aki elítélte a flotta elleni támadást, hozzátéve, hogy a hajón olasz állampolgárok is tartózkodnak. Hangsúlyozta azonban: egyelőre nem lehet egyértelműen megállapítani Izrael felelősségét.

Emellett arról is tájékoztatott, hogy felhatalmazást adott az olasz haditengerészet egyik, Kréta partjai közelében lévő hajójának, a Fasannak, hogy nyújtson segítséget a Global Sumud Flotilla olasz állampolgárságú tagjainak.

A fregatt már úton is van a helyszínre

– közölte, hozzátéve, hogy a lépésről tájékoztatták Izrael olaszországi katonai attaséját, Olaszország Izraelben lévő nagykövetét és katonai attaséját, valamint az olasz külügyminisztérium válságokkal foglalkozó részlegét is.

Címlapkép forrása: A Global Sumud Flottilla palesztin zászlós hajói humanitárius rakománnyal a fedélzeten várakoznak a barcelonai kikötőben 2025. szeptember 1-jén. MTI/EPA/EFE/Quique García