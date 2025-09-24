Videó: egyszerűen megnyílt a föld a népszerű nyaralóhelyen, azonnal evakuálás kezdődött

A helyi hatóságok szerint az út beomlását egy metróállomás építése okozta.
A katasztrófáról készült videókon az látható, amint az út egy szakasza lassan süllyedni kezd, villanyoszlopok dőlnek ki, és vízcsövek törnek el.
Az autók igyekeztek eltávolodni az egyre táguló lyuktól, amely végül teljesen kettészakította a négysávos utat.
Huge sinkhole opens up in Bangkok and swallows the busy street pic.twitter.com/GNOZz025rJ https://t.co/GNOZz025rJ— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 24, 2025
A helyi tudósítások szerint mintegy 30 méter széles, 30 méter hosszú és 50 méter mély gödör peremén egy rendőrőrs és egy kórház is áll.
A környéket lezárták, az őrsről, a kórházból és több lakóépületből is evakuálták az embereket.
A hatóságok a körzet víz- és áramszolgáltatását is leállították. A kormányzó hangsúlyozta, hogy a károk felszámolásán nagy erőkkel folyik a munka, amit azonban nehezít a monszun miatti heves esőzés.
Címlapkép: Beszakadt úttest peremén rekedt jármű Bangkok belvárosában 2025. szeptember 24-én. A balesetnek nincsenek sebesültjei. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit
