Zelenszkij Trumpról és a kínai elnökről: ez változtathatja meg a háború menetét

Úgy gondolom, hogy Trump elnök megváltoztathatja Hszi Csin-ping [kínai elnök] hozzáállását ehhez a háborúhoz, mert nem érezzük, hogy Kína szeretné befejezni ezt a konfliktust
– nyilatkozta Zelenszkij a Fox News Special Report című műsorában, miután találkozott Trumppal az ENSZ Közgyűlés margóján New Yorkban.
Az Egyesült Államok Kínát és Indiát az orosz-ukrán háború közvetett támogatóiként tartja számon a Moszkvától továbbra is vásárolt olaj miatt. A Reuters forrásai szerint Trump a múlt héten arra ösztönözte az Európai Unió tisztviselőit, hogy vessenek ki 100%-os vámot Kínára az orosz olajvásárlások visszaszorítása érdekében. Hasonlóan átfogó vámokat javasolt Indiára is.
Zelenszkij kedden elmondta, hogy véleménye szerint India „legnagyobbrészt” Ukrajna mellett áll. Az orosz energiaellátással kapcsolatos aggodalmakat elismerve kifejezte meggyőződését, hogy Trump és az európai szövetségesek együtt dolgoznának India és a Nyugat kapcsolatának megerősítésén.
Mindent meg kell tennünk, hogy ne távolítsuk el az indiaiakat, és ők megváltoztassák hozzáállásukat az orosz energiaszektorhoz. Kínával nehezebb a helyzet, mert jelenleg nem áll érdekükben, hogy ne támogassák Oroszországot
– mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij az ENSZ Biztonsági Tanácsának Ukrajnáról szóló találkozóján is megszólalt Kína kapcsán.
Kína is képviselteti magát itt. Egy hatalmas ország, amelytől Oroszország jelenleg teljesen függ. Ha Kína valóban akarná, hogy ez a háború véget érjen, rákényszeríthetné Moszkvát az invázió befejezésére. Kína nélkül Putyin Oroszországa mit sem ér. Ám Kína túl gyakran hallgat és távolságtartó marad, ahelyett, hogy aktívan lépne fel a béke érdekében
– fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszaka csúcsszintű általános vitájának közben a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 23-án. MTI/AP/Evan Vucci
