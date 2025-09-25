Az EU külügyi főképviselője Trump elnökhöz fordult: "meg kell állítani Magyarországot"

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a Bloomberg Television-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy az orosz energiáról való leválásnak gyorsabbnak kellene lennie.

Próbáljuk ösztönözni azt a néhány tagállamot, amelyek még mindig vásárolnak orosz energiát, hogy mutassák meg: ha azt akarják, hogy ez a háború véget érjen, akkor meg kell szüntetni annak finanszírozását

- fogalmazott.

Kallas szerint néhányan jó kapcsolatot ápolnak Donald Trump elnökkel, és az EU arra kérte őt, hogy beszéljen ezekkel az országokkal, "mint például Magyarországgal". Hozzátette, hogy Magyarország eddig elutasította az EU kéréseit, arra hivatkozva, hogy az orosz energia olcsóbb.

Az EU a 19. szankciós csomagjának elfogadására készül, amely többek között megtiltaná az orosz LNG-import vásárlását 2027 januárjától - egy évvel korábban a tervezettnél. A csomag orosz bankokra, valamint fehérorosz és kazah hitelintézetekre vonatkozó szankciókat is tartalmaz, továbbá kereskedelmi korlátozásokat vezetne be olyan kínai és indiai vállalatokra, amelyek segítettek Oroszországnak megkerülni az uniós korlátozásokat.

