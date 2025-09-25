Az EU külügyi főképviselője Trump elnökhöz fordult: "meg kell állítani Magyarországot"

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a Bloomberg Television-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy az orosz energiáról való leválásnak gyorsabbnak kellene lennie.
Próbáljuk ösztönözni azt a néhány tagállamot, amelyek még mindig vásárolnak orosz energiát, hogy mutassák meg: ha azt akarják, hogy ez a háború véget érjen, akkor meg kell szüntetni annak finanszírozását
- fogalmazott.
Kallas szerint néhányan jó kapcsolatot ápolnak Donald Trump elnökkel, és az EU arra kérte őt, hogy beszéljen ezekkel az országokkal, "mint például Magyarországgal". Hozzátette, hogy Magyarország eddig elutasította az EU kéréseit, arra hivatkozva, hogy az orosz energia olcsóbb.
Az EU a 19. szankciós csomagjának elfogadására készül, amely többek között megtiltaná az orosz LNG-import vásárlását 2027 januárjától - egy évvel korábban a tervezettnél. A csomag orosz bankokra, valamint fehérorosz és kazah hitelintézetekre vonatkozó szankciókat is tartalmaz, továbbá kereskedelmi korlátozásokat vezetne be olyan kínai és indiai vállalatokra, amelyek segítettek Oroszországnak megkerülni az uniós korlátozásokat.
Címlapkép forrása: EU
Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Szenved a Fiat, az Opel, a Seat és a Porsche is.
Kimondták: hibrid támadás alatt áll az egyik európai ország, eszkalálódnak az események
Péntekre uniós szintű találkozót hívtak össze.
Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!
Teljes egészében ki tudják elégíteni a Mol finomítóinak olajigényét.
Érik a szakítás az EU két legerősebb hatalma között – Mi lesz így az új generációs vadászgéppel?
Franciaország akár egyedül is megépítené inkább.
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Egy videót is csatoltak.
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Egyre feszültebb a helyzet.
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Már a németek is úgy látják, hogy szükséges lesz feltörni az oroszok Brüsszelben zárolt pénzeit.
Már általános iskolában el kéne kezdeni a pénzügyek oktatását – Hogy állnak a magyar diákok?
Elindult a jelentkezés a kifejezetten osztályoknak szóló OTP Class Pályázatra.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.