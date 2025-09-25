Dekódolta Trump Ukrajnával kapcsolatos szavait a lengyel kormányfő: így már egyáltalán nem hangzanak olyan jól

Úgy gondolom, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával abban a helyzetben van, hogy harcoljon és visszanyerje egész Ukrajnát eredeti formájában. Idővel, türelemmel, és Európa, és különösen a NATO pénzügyi támogatásával, az eredeti Határok, ahonnan ez a háború indult, nagyon is egy lehetőség

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök szavai után az Ukrajnát támogató körökben sokan optimizmusuknak adtak hangot. Emmanuel Macron francia elnök például „pozitív jelnek” nevezte Trump kijelentéseit.

Mások azonban hűteni igyekeztek a kedélyeket, és felhívták a figyelmet arra, hogy Trump Európa és a NATO pénzügyi támogatásáról írt, nem az Egyesült Államokéról.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök csütörtökön csatlakozott X-oldalán a kritikus hangokhoz, mikor ezt írta:

Trump elnök kijelentette, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával visszaszerezheti teljes területét. E meglepő optimizmus mögött viszont az Egyesült Államok kisebb mértékű beavatkozásának bejelentését és a háború befejezéséért viselt felelősség Európára történő áthelyezését találjuk. Jobb az igazság, mint az illúziók.

Tusk nem először viszonyul kritikusan Donald Trump szavaihoz. Mikor például az amerikai elnök felvetette, hogy az orosz drónok tévedésből hatolhattak be a lengyel légtérbe, a lengyel kormányfő azt írta, ők is szeretnék, ha így lenne, de tudják, hogy nem így van.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Marian Zubrzycki